Vér, árulás és hollywoodi sztárok: megérkezett a tatárjárásról szóló magyar szuperprodukció!
Megérkezett a magyar történelem egyik legdrámaibb fejezete a fehérvári mozivászonra is. A 1242 – A nyugat kapujában nemcsak a tatárjárás vérgőzös harcait idézi fel, hanem azt is megmutatja, hogyan álltak a magyarok makacsul, az utolsó csepp vérükig szembe Batu kán hadaival.
A magyar történelem egyik legvérzivatarosabb időszakát, a tatárjárást idézi meg a film, amely a Moziünnepnek hála, október 2-án elérkezett a Cinema City vásznaira is. Csemegéztünk ugyanis a fehérvári kínálatból, és a 1242 – A nyugat kapujában című alkotásra esett a választásunk elsőként, ami köszönhető annak is, hogy felhívta rá a figyelmünket L. Simon László. Akit – és ezzel nem spoilerezünk talán – tényleg nem találtuk meg egyetlen jelenetben sem, ellenben Eric Roberts, Michael Ironside vagy a forgatás óta sajnos elhunyt Ray Stevenson erősítették a Soós Péter rendezte alkotást.
A történelmi alapokat mindenki felismerheti a filmben – kezdve Esztergom sorsától egészen Batu kán törekvéséig -, ám mégis számolnia kell a nézőnek fiktív elemekkel. A koprodukcióban készült, 2 és fél milliárd forintos állami támogatást kapott filmben a magyarok, úgymond hozzák a róluk kialakult akkori képet: „A magyarok olyanok, mint a hírük. Lázadók, makacsok, mint az öszvér” - hangzik el valahogy így a mondat, és ezt a jó szokásukat végig tartják is. Ennek is köszönhető például, hogy alaposan feldühítik a nagy ázsiai főnököt, aki azért tett némi utalást a manapság egyre elfogadottabb mongol-hun rokonságra, amikor azt mondja: „Egykoron tiszteltük a magyarokat”. Ha egyáltalán erre gondolt (a szövegíró).
A film tehát a Magyar Királyság küzdelmeiről szól, miután a muhi csata után próbálnak utolsó vérig küzdeni a megmaradásért. Közben a tatárok eszeveszetten keresik az „Örök Tengert”, ezért mennek, amíg csak lehet. A feszülés azonban nem csak a keresztény Európa határmezsgyéje és az ázsiai hódítók között erős, de bizony mindkét fél saját berkein belül is: itt is, ott is meg kell küzdeni a belső ellenségekkel, ami váratlan fordulatokat hoz a filmben.
A filmet a székesfehérvári Alba Plázában is vetítik, nem csak a Moziünnep napjain.
