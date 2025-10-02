Több mint százmilliós támogatás a kisboltoknak a megye déli részén

A Magyar Falu Program 2019 óta az egyik legjelentősebb vidékfejlesztési kezdeményezés és támogatás Magyarországon. A a program célja, hogy a kormány támogassa a vidék és a vidéki élet erősödését, előfinanszírozott, egyszerű elszámolású és gyors megvalósítást biztosító programelemekkel segítve a kistelepülések fejlődését.

Támogatás a kisboltoknak! Forrás: Varga Gábor közösségi oldala

Varga Gábor országgyűlési képviselő a hírt így kommentálta:

A 28 érintett kistelepülés életében ezek a boltok rendkívül fontos – sokszor hiánypótló – szerepet töltenek be. A vissza nem térítendő támogatással remélhetőleg érezhető segítséget tudunk nyújtani a további működésükhöz. Ezek a kisboltok nem csupán árusítanak, hanem a helyi közösségek szerves részét képezik, és hozzájárulnak a falvak életének fenntartásához.

A támogatás nagy segítség!

A támogatás segítségével a kisboltok fenntartható módon működhetnek, biztosítva a helyi lakosok mindennapi ellátását és az életminőség javítását. Varga Gábor Dél-fejér országgyűlési képviselője hozzátette még: − Az ország számára létkérdés, hogy életerős, fejlődő falvakra tudjon támaszkodni, ezt hivatott elősegíteni a Magyar Falu Program. A vidéki kisboltok támogatása nemcsak gazdasági szempontból fontos, hanem hozzájárul a közösségek életének megőrzéséhez, és erősíti a helyi összetartozást is.