Magyar Falu Program

2 órája

Több mint százmilliós támogatás a kisboltoknak a megye déli részén

Címkék#Magyar Falu Program#Dél-fejér#rezsiköltség#kisbolt

A Dél-Fejér településein működő és pályázó 54 kisbolt összesen több mint 161 millió forint működési támogatásban részesült a Magyar Falu Programnak köszönhetően. A támogatás a bérekre és rezsiköltségekre fordítható, így segítve a kisboltok további működését és a helyi közösségek mindennapjait.

Bokányi Zsolt
Több mint százmilliós támogatás a kisboltoknak a megye déli részén

Forrás: Facebook

A Magyar Falu Program 2019 óta az egyik legjelentősebb vidékfejlesztési kezdeményezés és támogatás Magyarországon. A a program célja, hogy a kormány támogassa a vidék és a vidéki élet erősödését, előfinanszírozott, egyszerű elszámolású és gyors megvalósítást biztosító programelemekkel segítve a kistelepülések fejlődését. 

Támogatás
Támogatás a kisboltoknak! Forrás: Varga Gábor közösségi oldala

Varga Gábor országgyűlési képviselő a hírt így kommentálta:

A 28 érintett kistelepülés életében ezek a boltok rendkívül fontos – sokszor hiánypótló – szerepet töltenek be. A vissza nem térítendő támogatással remélhetőleg érezhető segítséget tudunk nyújtani a további működésükhöz. Ezek a kisboltok nem csupán árusítanak, hanem a helyi közösségek szerves részét képezik, és hozzájárulnak a falvak életének fenntartásához.

A támogatás nagy segítség! 

A támogatás segítségével a kisboltok fenntartható módon működhetnek, biztosítva a helyi lakosok mindennapi ellátását és az életminőség javítását. Varga Gábor Dél-fejér országgyűlési képviselője hozzátette még: − Az ország számára létkérdés, hogy életerős, fejlődő falvakra tudjon támaszkodni, ezt hivatott elősegíteni a Magyar Falu Program. A vidéki kisboltok támogatása nemcsak gazdasági szempontból fontos, hanem hozzájárul a közösségek életének megőrzéséhez, és erősíti a helyi összetartozást is. 

 

 

