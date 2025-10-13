Támadnak a kukurbitacinok

Egy hete még csak a piacok standján lehetett találkozni az ősz ezernyi árnyalatával, különösen ott, ahol a piros, sárga és zöld alma, a szinte fehér és egészen céklalila káposzták között dísztököket kínált a kofa kedvesen, és nem is sok pénzért. Elképesztő, hogy mire képes a természet, és persze a nemesítéssel ősidők óta foglalkozó ember közösen. Nem csak a szín az érdekes a dísztökök között, és nem is csak a forma, hanem az az egyszeri és megismételhetetlen együttállás, amikor ezek ketten találkoznak a felülettel. Az egyik tök recés, a másik hólyagos, vagy éppen bordás, a harmadik olyan, mintha ízekre akarna szakadni. A dísztökök nem ehetőek, mert mérgező vegyületeket, kukurbitacinokat tartalmaznak, amik még főzés hatására sem bomlanak le.

Viszont ezek a rémek járhatnak mostanság a fák között is, mert egyre inkább elveszítik a levelek az élő zöld színeket, és narancsot, bordót, őszi napfényt idéző sárgát öltenek magukra.