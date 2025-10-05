október 5., vasárnap

Aurél névnap

11°
+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bronzérmes lett a seregélyesiek talaja

50 perce

Vármegyei sikerrel zárult egy furcsa szavazás

Címkék#talajszelvény#Székely-kert#Év Talaja

A harmadik helyezett talajszelvény a Seregélyesi Baptista Általános Iskola szomszédságában lévő régi református iskola udvarán készült. A nagyközség mai domborzatát és a Velencei-tó születését alakító geológiai történések mellett azt is bemutatja, egykor hol és merre folyt a Császár-víz, miként került a talajszelvénybe mészkő, dolomit és kvarc.

Vármegyei sikerrel zárult egy furcsa szavazás

A Magyar Talajtani Társaság kampánynapján Hack András agrármérnök mutatta be a természettudományok iránt érdeklődő tanulóknak, hogy a talaj milyen fontos és nélkülözhetetlen szerepet játszik az emberiség életében

Forrás: FMH-archív

A Magyar Talajtani Társaság népszerűsítő céllal, három évvel ezelőtt az Agrárminisztériummal együttműködésben indította el az „Év Talaja” elnevezésű programot. Azóta hagyományteremtő módon, közönségszavazással választják ki az adott esztendő legjobb talajszelvényét, amelyre idén is bárki jelölhetett hazánk, illetve a Kárpát-medence területéről. Tavaly a Fejér vármegyei Mány-Alsóörspuszta talajszelvénye lett a győztes, idén a seregélyesi diákok 14-es számú talajszelvénye a harmadik helyen végzett.

talaj
Íme, a seregélyesiek harmadik helyezett talajszelvénye  
Forrás: Magyar Talajtani Társaság


„Év Talaja” szavazás

Október elsején zárult le a szavazás, amelyen a szadai Székely-kert talajszelvénye nyert 1270 vokssal, a második legtöbb szavazatot, szám szerint 1044-et szinte végig igen szoros versenyben Debrecen-Pallag első évfolyamos mezőgazdasági mérnök hallgatóinak talajszelvénye kapta. Ezért is kiemelkedő eredmény, hogy egy általános iskola szelvénye 556 szavazattal a harmadik lett a 22 pályázó közül. Bizonyára a sikerhez a Feol olvasóközönségének voksai is hozzájárultak. A nyertes szelvény monolitját december 5-én, a Talaj Világnapján adják majd át, ám számunkra természetesen a cecei szelvény mellett a Fejér vármegyét képviselő seregélyesiek harmadik helyezése a kedvesebb eredmény.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu