Vármegyei sikerrel zárult egy furcsa szavazás

A Magyar Talajtani Társaság népszerűsítő céllal, három évvel ezelőtt az Agrárminisztériummal együttműködésben indította el az „Év Talaja” elnevezésű programot. Azóta hagyományteremtő módon, közönségszavazással választják ki az adott esztendő legjobb talajszelvényét, amelyre idén is bárki jelölhetett hazánk, illetve a Kárpát-medence területéről. Tavaly a Fejér vármegyei Mány-Alsóörspuszta talajszelvénye lett a győztes, idén a seregélyesi diákok 14-es számú talajszelvénye a harmadik helyen végzett.

Íme, a seregélyesiek harmadik helyezett talajszelvénye

Forrás: Magyar Talajtani Társaság



„Év Talaja” szavazás

Október elsején zárult le a szavazás, amelyen a szadai Székely-kert talajszelvénye nyert 1270 vokssal, a második legtöbb szavazatot, szám szerint 1044-et szinte végig igen szoros versenyben Debrecen-Pallag első évfolyamos mezőgazdasági mérnök hallgatóinak talajszelvénye kapta. Ezért is kiemelkedő eredmény, hogy egy általános iskola szelvénye 556 szavazattal a harmadik lett a 22 pályázó közül. Bizonyára a sikerhez a Feol olvasóközönségének voksai is hozzájárultak. A nyertes szelvény monolitját december 5-én, a Talaj Világnapján adják majd át, ám számunkra természetesen a cecei szelvény mellett a Fejér vármegyét képviselő seregélyesiek harmadik helyezése a kedvesebb eredmény.