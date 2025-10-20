1 órája
Hangulat, hagyomány, közösség: újra megtelt élettel a szüreti felvonulás! (Galéria)
Népviselet, zene, tánc és vidámság jellemezte az idei, különösen színes és tartalmas szabadegyházi eseményt. A szüreti felvonulás ismét megmutatta, mennyi erő és összetartás rejlik a helyi közösségben.
Forrás: Szabadegyháza hírei
Szabadegyházán idén sem maradhatott el a hagyományos szüreti felvonulás, amelyen népviseletbe öltözött felnőttek és gyerekek, csikósok, lovasok és feldíszített kocsik vonultak végig a település utcáin. A résztvevők hetek óta készültek az eseményre, hogy méltóképp ünnepeljék a szüretet és a közösség összetartozását. A felvonulókat zeneszó és tánc kísérte, az utcákon pedig mosolygó arcok, taps és jókedv fogadta őket.
A szüreti felvonulás életre kelti a hagyományokat
A délutáni forgatag után a mulatság este is folytatódott: a bálozók hajnalig táncoltak, a jó hangulatot tombola és zenés programok tették még emlékezetesebbé. A szervezők elmondták, hogy a rendezvény célja nemcsak a hagyományok ápolása, hanem a közösség erősítése is, és ezt a résztvevők mosolya bizonyította a legjobban.
Szüreti felvonulás SzabadegyházánFotók: Bokányi Zsolt