október 20., hétfő

Vendel névnap

12°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szőlő-Must-Bor!

1 órája

Hangulat, hagyomány, közösség: újra megtelt élettel a szüreti felvonulás! (Galéria)

Címkék#hagyomány#szabadegyházi#tánc#mulatság#népviselet

Népviselet, zene, tánc és vidámság jellemezte az idei, különösen színes és tartalmas szabadegyházi eseményt. A szüreti felvonulás ismét megmutatta, mennyi erő és összetartás rejlik a helyi közösségben.

Bokányi Zsolt
Hangulat, hagyomány, közösség: újra megtelt élettel a szüreti felvonulás! (Galéria)

Forrás: Szabadegyháza hírei

Szabadegyházán idén sem maradhatott el a hagyományos szüreti felvonulás, amelyen népviseletbe öltözött felnőttek és gyerekek, csikósok, lovasok és feldíszített kocsik vonultak végig a település utcáin. A résztvevők hetek óta készültek az eseményre, hogy méltóképp ünnepeljék a szüretet és a közösség összetartozását. A felvonulókat zeneszó és tánc kísérte, az utcákon pedig mosolygó arcok, taps és jókedv fogadta őket.

Szüreti felvonulás
Szüreti felvonulás, kicsiknek és nagyoknak is élmény! Forrás: Szabadegyháza hírei

A szüreti felvonulás életre kelti a hagyományokat

A délutáni forgatag után a mulatság este is folytatódott: a bálozók hajnalig táncoltak, a jó hangulatot tombola és zenés programok tették még emlékezetesebbé. A szervezők elmondták, hogy a rendezvény célja nemcsak a hagyományok ápolása, hanem a közösség erősítése is, és ezt a résztvevők mosolya bizonyította a legjobban.

Szüreti felvonulás Szabadegyházán

Fotók: Bokányi Zsolt

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu