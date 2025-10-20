Hangulat, hagyomány, közösség: újra megtelt élettel a szüreti felvonulás! (Galéria)

Szabadegyházán idén sem maradhatott el a hagyományos szüreti felvonulás, amelyen népviseletbe öltözött felnőttek és gyerekek, csikósok, lovasok és feldíszített kocsik vonultak végig a település utcáin. A résztvevők hetek óta készültek az eseményre, hogy méltóképp ünnepeljék a szüretet és a közösség összetartozását. A felvonulókat zeneszó és tánc kísérte, az utcákon pedig mosolygó arcok, taps és jókedv fogadta őket.

Szüreti felvonulás, kicsiknek és nagyoknak is élmény! Forrás: Szabadegyháza hírei

A szüreti felvonulás életre kelti a hagyományokat

A délutáni forgatag után a mulatság este is folytatódott: a bálozók hajnalig táncoltak, a jó hangulatot tombola és zenés programok tették még emlékezetesebbé. A szervezők elmondták, hogy a rendezvény célja nemcsak a hagyományok ápolása, hanem a közösség erősítése is, és ezt a résztvevők mosolya bizonyította a legjobban.