Felvonulás és bál

2 órája

Rekordrészvétellel zajlott a szüreti mulatság

A rekordlétszámú eseményre sokáig emlékezni fognak a helyiek. Előszálláson idén is nagy sikerrel rendezték meg a hagyományos szüreti felvonulást, amelyhez egész napos zene, tánc és közösségi összefogás társult.

Rekordrészvétellel zajlott a szüreti mulatság

Rekordot döntött az idei szüreti felvonulás

Forrás: duol.hu

Az őszi hagyományokhoz hűen az előszállásiak idén is közösen ünnepelték a szüreti időszakot. A szüreti felvonulás már kora reggel megmozgatta a falut: népviseletbe öltözött csoportok, díszes kocsik és zenészek járták végig az utcákat, miközben a lakók vidáman fogadták őket. A jó hangulatról nemcsak a napsütés, hanem a közösség ereje is gondoskodott.

előszállási szüreti felvonulás
Rekordot döntött az idei szüreti felvonulás
Forrás: duol.hu

Közösségi összefogás és fergeteges hangulat: így zajlott az előszállási szüreti felvonulás és bál

A duol szerint a szervezők – élükön Kanik Péter polgármesterrel és az Ifjúsági Egyesülettel – hónapokig dolgoztak a sikeres rendezvényért. Az önkormányzat sátrai alatt finom vacsora készült, estére pedig a falu apraja-nagyja a bálban folytatta az ünneplést. Az előszállási szüreti felvonulás idén nemcsak hagyományőrzés volt, hanem igazi közösségi élmény is, amely újra bizonyította, hogy a falu szíve együtt dobban, ha mulatságról van szó.

Képgaléria és videó ide kattintva tekinthető meg!

 

