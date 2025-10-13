október 13., hétfő

Hangulatos mulatság

1 órája

Szüreti felvonulás, ami megint összehozta a közösséget

Címkék#hagyomány#gyerek#öröm#menet

Szombaton ismét élettel telt meg Sárbogárd-Alsótöbörzsök! Megrendezésre került a már hagyományos Szüreti és Családi Nap. A szüreti felvonulás idén is igazi közösségi élményt nyújtott, ahol a hagyomány és a jókedv kéz a kézben jártak.

Bokányi Zsolt
Szüreti felvonulás, ami megint összehozta a közösséget

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Bár az idei Szüreti felvonulás és Családi nap eseményét ezúttal némiképp szeles időjárás kísérte, ez mit sem rontott a hangulaton. A mulatozók hosszú kocsisora derűsen vonult végig a falu utcáin, és a lovaskocsik csodálatosan feldíszített látványa mindenkit lenyűgözött.

Szüreti felvonulás
Szüreti felvonulás, csodás viseletben kedves mosolyokkal kísérve! Fotó: Bokányi Zsolt

A felvezető polgárőrök nagy segítséget nyújtottak a rendezvénynek: örömmel és felelősséggel kísérték végig a menetet, amely több helyen is megállt, hogy a gyerekek táncra perdülhessenek. A falu lakói szeretettel, mosollyal és tapssal fogadták a felvonulókat, így igazi ünnep lett ez a nap mindenki számára.

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Szüreti felvonulás és családi nap, a hagyomány jegyében!

A helyi iskola 1–8. évfolyam tanulói idén is néptáncos produkciókkal készültek, amelyeket pedagógusaik hetek óta nagy gondossággal tanítottak be. A táncokat a már megszokott, falubeli helyszínen mutatták be, ahol idén is hatalmas taps és lelkesedés kísérte a fellépéseket. A felvonulást követően a programok a tornateremben folytatódtak, ahol a zene, a nevetés és a közös játékok töltötték meg a délutánt. Az őszi napfény pedig méltó hátteret adott az eseménynek, amely a közösségi összetartozás igazi ünnepévé vált.

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Egy nap, amitől újra érezni lehetett az összefogást

A nap végére mindenki arcán mosoly ült: a gyerekek élményekkel, a felnőttek pedig közösségi tapasztalatokkal gazdagodtak. A szüreti felvonulás ismét bebizonyította, hogy ha egy falu összefog, abból mindig szívből jövő, maradandó élmény születik.

 

