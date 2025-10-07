október 7., kedd

Enyingi Borkedvelők Rendje

2 órája

Szüreti bál a Borkedvelők jóvoltából

Címkék#Enyingi Borkedvelők Rend#szüret#szüreti bál

Az Enyingi Borkedvelők Rendje szervezésében szüreti bálra hívják az érdeklődőket október 18-án, szombaton.

Déri Brenda

Ahogy azt a plakát is írja, a program este fél 7-kor kezdődik a Vas Gereben Művelődési Házban, ahol azt est folyamán Őrsi Péter szolgáltatja a zenét. A társaság üdvözlőitalokkal, vacsorával és nyitótánccal is kedveskedik a vendégseregnek. 

Jegyek csakugyan az Enyingi Borkedvelők Rendje tagjainál vásárolható.
 

 

