Enyingi Borkedvelők Rendje
2 órája
Szüreti bál a Borkedvelők jóvoltából
Az Enyingi Borkedvelők Rendje szervezésében szüreti bálra hívják az érdeklődőket október 18-án, szombaton.
Ahogy azt a plakát is írja, a program este fél 7-kor kezdődik a Vas Gereben Művelődési Házban, ahol azt est folyamán Őrsi Péter szolgáltatja a zenét. A társaság üdvözlőitalokkal, vacsorával és nyitótánccal is kedveskedik a vendégseregnek.
Jegyek csakugyan az Enyingi Borkedvelők Rendje tagjainál vásárolható.
