Szüreti bál a Borkedvelők jóvoltából

Ahogy azt a plakát is írja, a program este fél 7-kor kezdődik a Vas Gereben Művelődési Házban, ahol azt est folyamán Őrsi Péter szolgáltatja a zenét. A társaság üdvözlőitalokkal, vacsorával és nyitótánccal is kedveskedik a vendégseregnek.

Jegyek csakugyan az Enyingi Borkedvelők Rendje tagjainál vásárolható.

