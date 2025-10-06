Egy nap és itt a következő szuperhold

A Hold hol távolabb, hol közelebb jár a Földhöz. Amikor a legközelebb ér hozzánk akkor 363 300 kilométerre van a Földtől. Ekkor a hold 14 százalékkal nagyobbnak és 30 százalékkal fényesebbnek tűnik. Ezt az állapotot emlegetik úgy, hogy szuperhold – összegezte a Bors.

Bővelkedünk idén a szuperholdakban

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

Idén ez a jelenség háromszor is megfigyelhető: október 7-én, november 5-én és december 4-én.

A szuperhold hatása

A cikk arra is kitért, hogy milyen hatással lehet ránk a szuperhold. E szerint a Kosokat arra szólítja fel, hogy legyenek bátrak és lépjenek a tettek mezejére. De nem csak ez az a csillagjegy, amire hatással lehet a szuperhold. Más csillagjegyűekben is olyan érzelmek törhetnek felszínre, amik eddig rejtve voltak és esetleg akadályozták őket. Ezeket felismerve azonban tisztábban láthatják az életüket és előremozdulhatnak.