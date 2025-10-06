október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

11°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Égi jelenség

1 órája

Egy nap és itt a következő szuperhold

Címkék#szuperhold#telihold#csillagjegy

A következő telihold egyszerre lesz Szuperhold is, sőt ezt követi még kettő az évben. De mi az a szuperhold és mit érdemes tudni róla? Elmondjuk!

Feol.hu

A Hold hol távolabb, hol közelebb jár a Földhöz. Amikor a legközelebb ér hozzánk akkor 363 300 kilométerre van a Földtől. Ekkor a hold 14 százalékkal nagyobbnak és 30 százalékkal fényesebbnek tűnik. Ezt az állapotot emlegetik úgy, hogy szuperhold – összegezte a Bors.

Szuperhold
Bővelkedünk idén a szuperholdakban
Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

Idén ez a jelenség háromszor is megfigyelhető: október 7-én, november 5-én és december 4-én.

A szuperhold hatása

A cikk arra is kitért, hogy milyen hatással lehet ránk a szuperhold. E szerint a Kosokat arra szólítja fel, hogy legyenek bátrak és lépjenek a tettek mezejére. De nem csak ez az a csillagjegy, amire hatással lehet a szuperhold. Más csillagjegyűekben is olyan érzelmek törhetnek felszínre, amik eddig rejtve voltak és esetleg akadályozták őket. Ezeket felismerve azonban tisztábban láthatják az életüket és előremozdulhatnak. 

Látványos égi pillanatok 2025-ből

Teljes holdfogyatkozás

Szeptember elején hazánkból is megfigyelhető volt a teljes holdfogyatkozás. A Szent István Király Múzeum főigazgatója, Pokrovenszki Krisztián amatőr csillagászként gyermekeinek rögzítette a rendkívüli látványt, a felvétel pedig olyan jól sikerült, hogy később közösségi oldalán is megosztotta. A több mint egyórás esemény felgyorsított változata így bárki számára visszanézhető.

Sarki fény táncolt Magyarország felett

Márciusban szintén ritka jelenség ragyogta be észak-Magyarország egét: a sarki fény. A rózsaszínes aurorát egy G2-es geomágneses vihar okozta, amit több webkamera is rögzítette, köztük a füzéri várnál és a Prédikálószék környékén. A Nap aktív ciklusa miatt a következő években is várhatók hasonló látványok.

Holdhaló Enyingről a világhírű magazinban

Februárban Molnár Angelika enyingi fotós holdhalóról készült felvétele felkerült a National Geographic oldalára, az M1 időjárás-jelentése pedig be is mutatta. A ritka, körkörös fényjelenséget Enying felett rögzítette, amelyet a Hold fénye és a légkör jégkristályai hoztak létre.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu