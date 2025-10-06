1 órája
Egy nap és itt a következő szuperhold
A következő telihold egyszerre lesz Szuperhold is, sőt ezt követi még kettő az évben. De mi az a szuperhold és mit érdemes tudni róla? Elmondjuk!
A Hold hol távolabb, hol közelebb jár a Földhöz. Amikor a legközelebb ér hozzánk akkor 363 300 kilométerre van a Földtől. Ekkor a hold 14 százalékkal nagyobbnak és 30 százalékkal fényesebbnek tűnik. Ezt az állapotot emlegetik úgy, hogy szuperhold – összegezte a Bors.
Idén ez a jelenség háromszor is megfigyelhető: október 7-én, november 5-én és december 4-én.
A szuperhold hatása
A cikk arra is kitért, hogy milyen hatással lehet ránk a szuperhold. E szerint a Kosokat arra szólítja fel, hogy legyenek bátrak és lépjenek a tettek mezejére. De nem csak ez az a csillagjegy, amire hatással lehet a szuperhold. Más csillagjegyűekben is olyan érzelmek törhetnek felszínre, amik eddig rejtve voltak és esetleg akadályozták őket. Ezeket felismerve azonban tisztábban láthatják az életüket és előremozdulhatnak.
Látványos égi pillanatok 2025-ből
Teljes holdfogyatkozás
Szeptember elején hazánkból is megfigyelhető volt a teljes holdfogyatkozás. A Szent István Király Múzeum főigazgatója, Pokrovenszki Krisztián amatőr csillagászként gyermekeinek rögzítette a rendkívüli látványt, a felvétel pedig olyan jól sikerült, hogy később közösségi oldalán is megosztotta. A több mint egyórás esemény felgyorsított változata így bárki számára visszanézhető.
Sarki fény táncolt Magyarország felett
Márciusban szintén ritka jelenség ragyogta be észak-Magyarország egét: a sarki fény. A rózsaszínes aurorát egy G2-es geomágneses vihar okozta, amit több webkamera is rögzítette, köztük a füzéri várnál és a Prédikálószék környékén. A Nap aktív ciklusa miatt a következő években is várhatók hasonló látványok.
Holdhaló Enyingről a világhírű magazinban
Februárban Molnár Angelika enyingi fotós holdhalóról készült felvétele felkerült a National Geographic oldalára, az M1 időjárás-jelentése pedig be is mutatta. A ritka, körkörös fényjelenséget Enying felett rögzítette, amelyet a Hold fénye és a légkör jégkristályai hoztak létre.