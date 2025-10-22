Szünetel a fogorvosi ellátás!

Az előszállási fogászati rendelés 2025. október 21-én (kedd) és 22-én (szerda) betegség miatt szünetel. A rendelő újra 2025. október 28-án, kedden 13:00 órától fogadja a pácienseket. Az esetleges sürgős ügyekkel vagy időpontfoglalással kapcsolatban a rendelő az alábbi telefonszámon érhető el: 06 25/484-823. A rendelő munkatársai megértést kérnek a szünet miatt, és várják a pácienseket a következő rendelési napon.