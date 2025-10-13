október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

17°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sztárban Sztár All Stars

1 órája

Ilyen nincs! A nézői extázis után könnyekben tört ki a stúdió (videó)

Címkék#győztes#Liptai Claudia#TV2 Play#Sztárban Sztár All Stars#koncert#Horváth Tamás#TV2

Micsoda este, micsoda átalakulások! ​A TV2 stúdiója egy csapásra kettős érzelmek helyszíne lett: voltak akik hihetetlen magasságokba emelkedtek, míg másokat a kiesés szele is megérintett. Diadal és fájdalmas búcsú is volt október 12-én este a TV2 Sztárban Sztár All Stars-ban.

Feol.hu
Ilyen nincs! A nézői extázis után könnyekben tört ki a stúdió (videó)

Horváth Tamás ezt jól odatette, Jason Derulo bőrébe bújt.

Fotó: Horváth Tamás / Facebook

​Dráma és könnyek a TV2 stúdiójában. A Sztárban Sztár All Stars műsorában egy újabb nagyszerű énekestől kellett búcsúzniuk a társaknak, miközben a Fejér vármegyei sztárénekes, Horváth Tamás ismét kegyeibe fogadta a közönség, ráadásul nem is akárhogyan. Repkedtek a tízesek: ​Mészáros Árpád Zsolt, Szandi, Péterffy Lili Lelle és Horváth Tamás produkcióját is a maximális 40 pontra értékelte a zsűri, utóbbi pedig meg is nyerte a napot. A nézők elsöprő többséggel őt választották az adás győztesévé.

Micsoda este, micsoda átalakulások! ​A TV2 stúdiója egy csapásra kettős érzelmek helyszíne lett: öröm és fájdalmas búcsú a Sztárban Sztár All Stars-ban.
Péterfi Andi ismét a férje, Horváth Tamás mellett volt a Sztárban Sztár All Stars-ban. 
Fotó: Péterfi Andi / Facebook

​A Sztárban Sztár All Stars legjobbja: Horváth Tamás

​Horváth Tamás ezúttal Jason Derulo bőrébe bújt. Nemcsak nagyszerűen énekelt, de táncával még a zsűri hölgy tagjait – Lékai-Kiss Ramóna és Liptai Claudia – is elvarázsolta. ​Hajós András és Stohl András is csak áradozott a produkciót látva. Egységesen elmondták, hogy a DESH produkcióhoz hasonlóan rendkívül jól áll neki ez a stílus, és arra biztatták, hogy a jövőben hasonló, energikus számokat írjon. A dunaújvárosi énekes ismét bizonyította, hogy a színpadon minden stílusban otthonosan mozog.

​Dráma és könnyek a veszélyzónában

​Az est feszült végjátékában a veszélyzónába végül Vásáry André és Vastag Csaba került, és jöhetett a mindent eldöntő villámszavazás. A stúdióban feszült csend honolt, miközben a nézők szavazatai beérkeztek. A drámai pillanatok végén a műsorvezető, Till Attila kimondta a nevet: a szavazatok alapján Vásáry André számára ért véget a Sztárban Sztár All Stars versenye.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu