Ilyen nincs! A nézői extázis után könnyekben tört ki a stúdió (videó)

​Dráma és könnyek a TV2 stúdiójában. A Sztárban Sztár All Stars műsorában egy újabb nagyszerű énekestől kellett búcsúzniuk a társaknak, miközben a Fejér vármegyei sztárénekes, Horváth Tamás ismét kegyeibe fogadta a közönség, ráadásul nem is akárhogyan. Repkedtek a tízesek: ​Mészáros Árpád Zsolt, Szandi, Péterffy Lili Lelle és Horváth Tamás produkcióját is a maximális 40 pontra értékelte a zsűri, utóbbi pedig meg is nyerte a napot. A nézők elsöprő többséggel őt választották az adás győztesévé.

Péterfi Andi ismét a férje, Horváth Tamás mellett volt a Sztárban Sztár All Stars-ban.

Fotó: Péterfi Andi / Facebook

​A Sztárban Sztár All Stars legjobbja: Horváth Tamás

​Horváth Tamás ezúttal Jason Derulo bőrébe bújt. Nemcsak nagyszerűen énekelt, de táncával még a zsűri hölgy tagjait – Lékai-Kiss Ramóna és Liptai Claudia – is elvarázsolta. ​Hajós András és Stohl András is csak áradozott a produkciót látva. Egységesen elmondták, hogy a DESH produkcióhoz hasonlóan rendkívül jól áll neki ez a stílus, és arra biztatták, hogy a jövőben hasonló, energikus számokat írjon. A dunaújvárosi énekes ismét bizonyította, hogy a színpadon minden stílusban otthonosan mozog.

​Dráma és könnyek a veszélyzónában

​Az est feszült végjátékában a veszélyzónába végül Vásáry André és Vastag Csaba került, és jöhetett a mindent eldöntő villámszavazás. A stúdióban feszült csend honolt, miközben a nézők szavazatai beérkeztek. A drámai pillanatok végén a műsorvezető, Till Attila kimondta a nevet: a szavazatok alapján Vásáry André számára ért véget a Sztárban Sztár All Stars versenye.