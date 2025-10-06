2 órája
Imádják a nézők: Ő az a sztárénekes, akit nem lehet kiejteni (videó)
Dráma és könnyek a TV2 stúdiójában. A Sztárban Sztár All Stars műsorában egy újabb nagyszerű énekestől kellett búcsúzniuk a társaknak, miközben a Fejér vármegyei sztárénekes Horváth Tamást ismét kegyeibe fogadták a nézők.
„NAGYBETŰS KÖSZÖNÖM!!!” – Ezzel a felkiáltással üzent a rajongóinak a Fejér vármegye büszkeségeként emlegetett Horváth Tamás a Sztárban Sztár All Stars október 5-i adása után. A népszerű énekes annak ellenére folytathatja a versenyt a TOP 11-ben, hogy maga is elismerte, az A-ha együttes frontemberét, Morten Harket-et nem sikerült tökéletesen lehoznia. Az est nemcsak emlékezetes produkciókat, de drámát és érzelmes pillanatokat is hozott.
Dráma és könnyek: Neki kellett távoznia a Sztárban Sztár All Stars-ból
A produkciók közül is kiemelkedett az AC/DC frontembereként színpadra lépő Freddie, aki elképesztő energiájával és hiteles átalakulásával azonnal megszerezte a zsűri és a közönség szavazatainak maximumát, így ő lett a napi győztes, és automatikusan továbbjutott. A zsűri, azaz Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András álla továbbá leesett Dér Heni előadásától, aki tökéletes Pink-ként nyűgözte le a nézőket, míg Nótár Mary Szandiként varázsolta vissza a kilencvenes éveket.
A feszültség a műsor végén hágott a tetőfokára, amikor kiderült, hogy Janicsák Veca és Vásáry André izgulhat a továbbjutásért. Végül és a közönség szavazatai alapján a Sztárban Sztár All Stars Janicsák Veca számára ért véget.
Így nyilatkozott a kieső
Janicsák Veca énekesnő Szabó Zsófi kérdésére elárulta, még szívesen megformált volna néhány előadót!