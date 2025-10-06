október 6., hétfő

2 órája

Imádják a nézők: Ő az a sztárénekes, akit nem lehet kiejteni (videó)

Címkék#Liptai Claudia#Sztárban Sztár All Stars#Freddie#szavazat#Lékai-Kiss Ramóna#Horváth Tamás#TV2

Dráma és könnyek a TV2 stúdiójában. A Sztárban Sztár All Stars műsorában egy újabb nagyszerű énekestől kellett búcsúzniuk a társaknak, miközben a Fejér vármegyei sztárénekes Horváth Tamást ismét kegyeibe fogadták a nézők.

Feol.hu

​„NAGYBETŰS KÖSZÖNÖM!!!” – Ezzel a felkiáltással üzent a rajongóinak a Fejér vármegye büszkeségeként emlegetett Horváth Tamás a Sztárban Sztár All Stars október 5-i adása után. A népszerű énekes annak ellenére folytathatja a versenyt a TOP 11-ben, hogy maga is elismerte, az A-ha együttes frontemberét, Morten Harket-et nem sikerült tökéletesen lehoznia. Az est nemcsak emlékezetes produkciókat, de drámát és érzelmes pillanatokat is hozott.

Dráma és könnyek a Tv2 stúdiójában, miközben a Sztárban Sztár All Stars-ból egy kiváló énekesnek kellett távoznia.
Péterfi Andi ismét a férje, Horváth Tamás mellett volt a nehéz pillanatokban.
Fotó: Péterfi Andi / Facebook

Dráma és könnyek: Neki kellett távoznia a Sztárban Sztár All Stars-ból

​A produkciók közül is kiemelkedett az AC/DC frontembereként színpadra lépő Freddie, aki elképesztő energiájával és hiteles átalakulásával azonnal megszerezte a zsűri és a közönség szavazatainak maximumát, így ő lett a napi győztes, és automatikusan továbbjutott. A zsűri, azaz Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András álla továbbá leesett Dér Heni előadásától, aki tökéletes Pink-ként nyűgözte le a nézőket, míg Nótár Mary Szandiként varázsolta vissza a kilencvenes éveket. 

​A feszültség a műsor végén hágott a tetőfokára, amikor kiderült, hogy Janicsák Veca és Vásáry André izgulhat a továbbjutásért. Végül és a közönség szavazatai alapján a Sztárban Sztár All Stars Janicsák Veca számára ért véget.

Így nyilatkozott a kieső

Janicsák Veca énekesnő Szabó Zsófi kérdésére elárulta, még szívesen megformált volna néhány előadót!

 

