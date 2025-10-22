1 órája
Megvan, hol nyílik a legújabb szórakozóhely Fejérben
Újabb különleges hely színesíti a vármegye szórakozási palettáját: egy elegáns, zenés bár nyitja meg kapuit, ahol a hangulatot trópusi stílus, látványos fények és élő fellépések teszik felejthetetlenné. A vendéglátás egyre pezsgőbbé válik, a cél pedig mindenhol ugyanaz – minőségi kikapcsolódást nyújtani azoknak, akik szeretnének kimozdulni a hétköznapokból.
Az új szórakozóhely Dunaújvárosban, amit már mindenki tűkön ülve vár, október 23-án, csütörtök este 21 órakor nyitja meg kapuit. Ez lesz a város legújabb, és talán legexkluzívabb szórakozóhelye, az Illúzió bár – a Piac téren, a korábbi Kontiki helyén. A szervezők már a nyitás előtt is hangulatot teremtenek: a nulladik napon, szerdán 19 órától Bajnokok Ligája meccsnézésre várják a sportkedvelőket − számolt be róla a duol.hu.
Exkluzív szórakozóhely Dunaújvárosban
Az új bárban trópusi és art deco stílus találkozik, elegáns belső térrel, látványos fényekkel és mozgó animációval feldobott tánctérrel. A vendégek számára nemcsak italokban, hanem programokban sem lesz hiány: hetente váltják egymást a dj-k és az élőzenés fellépők.
– Dunaújváros történetének eddigi legexkluzívabb szórakozóhelyét álmodtuk meg, ahol a minőségi időtöltés és a zene szeretete találkozik – fogalmaztak az üzemeltetők.
A nyitóhétvége rögtön különlegességekkel indul: csütörtökön konga party és dj-szettek várják a táncolni vágyókat, pénteken pedig Szűcs Tomi ad élő koncertet.
Az Illúzió bár üzemeltetői azt ígérik: a minőség, a hangulat és az élmény lesz a három fő pillér, amelyre az új szórakozóhely épül.
Felpörgött a dunaújvárosi vendéglátás
Nemrégiben számoltunk be arról, hogy új bisztró is megnyílt a városban, amely rövid idő alatt hatalmas népszerűségre tett szert. A Nana's Bistro tulajdonosa, Mikus Edvárd elmondta: „Nem győzzük az igényeket kielégíteni, a forgalom többszöröse az előzetes várakozásainknak.”
Úgy tűnik, a dunaújvárosiak valóban éhesek – szó szerint és átvitt értelemben is – az új élményekre.
Új éttermek és szórakozóhelyek Székesfehérváron is
A vendéglátás és szórakoztatás új hulláma nemcsak Dunaújvárosban, hanem az egész vármegyében érezhető. Székesfehérváron például november 18-án nyit a Dexter Food street food hely, ahol látványkonyhával és frissensültekkel várják a vendégeket. Ahogy arról korábban beszámoltunk: gyros, hamburger, grillételek és sült oldalas is szerepel majd a kínálatban.
Itt a dátum: Ekkor nyílik a legújabb street food hely Székesfehérváron!
Valamint, ahogy arról már korábban beszámoltunk egy új szórakozóhely is nyílik október 22-én, a késői órákban, Székesfehérváron, a Tobak utca 3. alatt. A városban korábban két klubot már üzemeltető tulajdonos reményei szerint a hétvégente jelenleg is nyitva tartó, helyi szórakozóhelyek mellett a Club11 újabb alternatívát ad a harmincas, vagy annál idősebb korosztálynak. A cél nem a tömeg, hanem a kellemes, kulturált környezetben eltöltött idő. A zenékben visszaköszönnek a kétezres évek slágerei és a kilencvenes évek hangulata, a programok pedig lehetőséget adnak arra, hogy mindenki a saját ízlése szerint találjon kikapcsolódást.
