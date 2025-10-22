október 22., szerda

Előd névnap

18°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elegancia, zene és trópusi hangulat

1 órája

Megvan, hol nyílik a legújabb szórakozóhely Fejérben

Címkék#Illúzió bár#disco#szórakozóhely

Újabb különleges hely színesíti a vármegye szórakozási palettáját: egy elegáns, zenés bár nyitja meg kapuit, ahol a hangulatot trópusi stílus, látványos fények és élő fellépések teszik felejthetetlenné. A vendéglátás egyre pezsgőbbé válik, a cél pedig mindenhol ugyanaz – minőségi kikapcsolódást nyújtani azoknak, akik szeretnének kimozdulni a hétköznapokból.

Feol.hu

Az új szórakozóhely Dunaújvárosban, amit már mindenki tűkön ülve vár, október 23-án, csütörtök este 21 órakor nyitja meg kapuit. Ez lesz a város legújabb, és talán legexkluzívabb szórakozóhelye, az Illúzió bár – a Piac téren, a korábbi Kontiki helyén. A szervezők már a nyitás előtt is hangulatot teremtenek: a nulladik napon, szerdán 19 órától Bajnokok Ligája meccsnézésre várják a sportkedvelőket − számolt be róla a duol.hu.

szórakozóhely dunaújvárosban
A legújabb szórakozóhely Dunaújvárosban az Illúzió bár.
Forrás: Illúzió bár

Exkluzív szórakozóhely Dunaújvárosban

Az új bárban trópusi és art deco stílus találkozik, elegáns belső térrel, látványos fényekkel és mozgó animációval feldobott tánctérrel. A vendégek számára nemcsak italokban, hanem programokban sem lesz hiány: hetente váltják egymást a dj-k és az élőzenés fellépők.

– Dunaújváros történetének eddigi legexkluzívabb szórakozóhelyét álmodtuk meg, ahol a minőségi időtöltés és a zene szeretete találkozik – fogalmaztak az üzemeltetők.

A nyitóhétvége rögtön különlegességekkel indul: csütörtökön konga party és dj-szettek várják a táncolni vágyókat, pénteken pedig Szűcs Tomi ad élő koncertet.

Az Illúzió bár üzemeltetői azt ígérik: a minőség, a hangulat és az élmény lesz a három fő pillér, amelyre az új szórakozóhely épül. 

Felpörgött a dunaújvárosi vendéglátás

Nemrégiben számoltunk be arról, hogy új bisztró is megnyílt a városban, amely rövid idő alatt hatalmas népszerűségre tett szert. A Nana's Bistro tulajdonosa, Mikus Edvárd elmondta: „Nem győzzük az igényeket kielégíteni, a forgalom többszöröse az előzetes várakozásainknak.”
Úgy tűnik, a dunaújvárosiak valóban éhesek – szó szerint és átvitt értelemben is – az új élményekre.

Új éttermek és szórakozóhelyek Székesfehérváron is

A vendéglátás és szórakoztatás új hulláma nemcsak Dunaújvárosban, hanem az egész vármegyében érezhető. Székesfehérváron például november 18-án nyit a Dexter Food street food hely, ahol látványkonyhával és frissensültekkel várják a vendégeket. Ahogy arról korábban beszámoltunk: gyros, hamburger, grillételek és sült oldalas is szerepel majd a kínálatban.

Valamint, ahogy arról már korábban beszámoltunk egy új szórakozóhely is nyílik október 22-én, a késői órákban, Székesfehérváron, a Tobak utca 3. alatt. A városban korábban két klubot már üzemeltető tulajdonos reményei szerint a hétvégente jelenleg is nyitva tartó, helyi szórakozóhelyek mellett a Club11 újabb alternatívát ad a harmincas, vagy annál idősebb korosztálynak. A cél nem a tömeg, hanem a kellemes, kulturált környezetben eltöltött idő. A zenékben visszaköszönnek a kétezres évek slágerei és a kilencvenes évek hangulata, a programok pedig lehetőséget adnak arra, hogy mindenki a saját ízlése szerint találjon kikapcsolódást.

Google News

 A legfrissebb Fejér vármegyei hírekért kövess minket a feol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu