Megvan, hol nyílik a legújabb szórakozóhely Fejérben

Az új szórakozóhely Dunaújvárosban, amit már mindenki tűkön ülve vár, október 23-án, csütörtök este 21 órakor nyitja meg kapuit. Ez lesz a város legújabb, és talán legexkluzívabb szórakozóhelye, az Illúzió bár – a Piac téren, a korábbi Kontiki helyén. A szervezők már a nyitás előtt is hangulatot teremtenek: a nulladik napon, szerdán 19 órától Bajnokok Ligája meccsnézésre várják a sportkedvelőket − számolt be róla a duol.hu.

A legújabb szórakozóhely Dunaújvárosban az Illúzió bár.

Forrás: Illúzió bár

Exkluzív szórakozóhely Dunaújvárosban

Az új bárban trópusi és art deco stílus találkozik, elegáns belső térrel, látványos fényekkel és mozgó animációval feldobott tánctérrel. A vendégek számára nemcsak italokban, hanem programokban sem lesz hiány: hetente váltják egymást a dj-k és az élőzenés fellépők.

– Dunaújváros történetének eddigi legexkluzívabb szórakozóhelyét álmodtuk meg, ahol a minőségi időtöltés és a zene szeretete találkozik – fogalmaztak az üzemeltetők.

A nyitóhétvége rögtön különlegességekkel indul: csütörtökön konga party és dj-szettek várják a táncolni vágyókat, pénteken pedig Szűcs Tomi ad élő koncertet.

Az Illúzió bár üzemeltetői azt ígérik: a minőség, a hangulat és az élmény lesz a három fő pillér, amelyre az új szórakozóhely épül.

Felpörgött a dunaújvárosi vendéglátás

Nemrégiben számoltunk be arról, hogy új bisztró is megnyílt a városban, amely rövid idő alatt hatalmas népszerűségre tett szert. A Nana's Bistro tulajdonosa, Mikus Edvárd elmondta: „Nem győzzük az igényeket kielégíteni, a forgalom többszöröse az előzetes várakozásainknak.”

Úgy tűnik, a dunaújvárosiak valóban éhesek – szó szerint és átvitt értelemben is – az új élményekre.