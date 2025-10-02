1 órája
Lehet a sofőrben alkohol? Mindent tisztáztak a rendőrök a szondáztatásról
Ha közlekedési baleset történik, a rendőrök minden járművezetőt ellenőriznek, hogy fogyasztott-e alkoholt vagy más tudatmódosító szert. Legyen szó autósról, motorosról, rolleresről vagy biciklistáról, a szondáztatás elől senki sem bújhat el. Vagy mégis?
Az elmúlt időszakban számos olyan közlekedési baleset történt, ahol felmerült az alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer befolyása – éppen ezért megkérdeztük a rendőrséget, mikor kerül elő a szonda egy-egy baleset után. Egy közlekedési baleset ugyanis sosem játék, és a rendőrség – szögezte le válaszában – ilyenkor szigorúan betartja a protokollt. A szondáztatás minden esetben kötelező eljárásnak számít. Az Országos Rendőr-főkapitányság a feol.hu megkeresésére megerősítette: a helyszínelés része, hogy a sofőröket, motorosokat, rollereseket és kerékpárosokat is ellenőrzik, állnak-e bármilyen befolyásoló szer hatása alatt.
Kötelező a szondáztatás
A szondáztatás kötelező, és ha a rendőrök indokoltnak látják, akár vér- vagy vizeletmintát is vehetnek, hogy pontosan kiderüljön, történt-e szabályszegés. Az alkohol mellett más tudatmódosító szerek is tiltólistán vannak, hiszen egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos következményekkel járhat. A rendőrség hangsúlyozta: mindezt a Rendőrségről szóló törvény és a KRESZ előírásai teszik lehetővé és kötelezővé számukra. Ezek mondják ki, hogy járművet csak az vezethet, aki képes a biztonságos közlekedésre, és nem áll alkohol vagy más szer hatása alatt.
Érdekesség, hogy a szabályok bizonyos különbséget tesznek a járműtípusok között: kerékpárosként például lehet a szervezetben kis mennyiségű alkohol, amennyiben az nem befolyásolja a biztonságos közlekedést. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy pohár bor után mindenkinek biztonságos lenne nyeregbe pattanni. A rendőrség célja egyértelmű: kizárni minden olyan tényezőt, ami veszélyeztetheti a közlekedők biztonságát. Egy baleset helyszínén ezért biztosra mennek – a szonda mindenkinél előkerül.
Mit mond a jogszabály?
- Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 44. § (1) c):
A rendőr közlekedésrendészeti feladatának ellátása során a jármű vezetőjét kötelezheti légzésminta, illetve – szükség esetén – vér- vagy vizeletminta adására, ha felmerül az alkohol vagy más befolyásoló szer fogyasztásának gyanúja.
- 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (KRESZ) 4. § (1) b)–c):
- Járművet csak az vezethet, aki a biztonságos közlekedésre képes állapotban van, és nem áll alkohol vagy más vezetési képességre hátrányosan ható szer hatása alatt.
- KRESZ 4. § (4):
A fenti szigorú alkoholtilalom nem vonatkozik a kerékpárosokra, de csak akkor, ha az elfogyasztott mennyiség nem befolyásolja a biztonságos közlekedést.
Ittas sofőr okozhatta az M7-es balesetet
Vál-völgyi pihenőhelynél történt karambolnál mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A felvételek szerint a balesetet okozó sofőrről meg nem erősített információk alapján kiderült: ittasan vezethetett. Ez az eset is jól mutatja, miért elengedhetetlen a szondáztatás minden közlekedési ellenőrzésnél.
Horrorfelvétel! Így okozott balesetet az M7-esen az ámokfutó sofőr (videó)
Börtönből szabadult, majd ittasan autókat tört
A rendőrség célja, hogy kiszűrje azokat a sofőröket, akik alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt vezetnek, hiszen már egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos tragédiához vezethet. Ennek szomorú példája a Székesfehérváron a közel múltban történ eset: egy többszörösen büntetett előéletű férfi ittasan 11 parkoló autónak ütközött. Az ügyészség bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt.
Kiderült: Visszaeső bűnöző zúzta le Fehérváron a parkoló autókat - íme a részletek
Ittas sofőrök a rendőrség célkeresztjében
A rendőrség friss adatai is alátámasztják, miért elengedhetetlen a szondáztatás minden közúti ellenőrzésnél. Egyetlen hét alatt 7 sofőrnél mutatták ki az alkoholfogyasztást Fejér vármegyében. Négy esetben büntetőeljárás, háromnál közigazgatási eljárás indult. Az ittas vezetés mellett több száz gyorshajtás és övhasználat hiánya is szerepel a szabályszegések között, amelyek mind a baleseti kockázatot növelik.
Ez sokkoló! 1500-nál is több gyorshajtó és 228 öv nélküli sofőr - részletek