Lehet a sofőrben alkohol? Mindent tisztáztak a rendőrök a szondáztatásról

Az elmúlt időszakban számos olyan közlekedési baleset történt, ahol felmerült az alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer befolyása – éppen ezért megkérdeztük a rendőrséget, mikor kerül elő a szonda egy-egy baleset után. Egy közlekedési baleset ugyanis sosem játék, és a rendőrség – szögezte le válaszában – ilyenkor szigorúan betartja a protokollt. A szondáztatás minden esetben kötelező eljárásnak számít. Az Országos Rendőr-főkapitányság a feol.hu megkeresésére megerősítette: a helyszínelés része, hogy a sofőröket, motorosokat, rollereseket és kerékpárosokat is ellenőrzik, állnak-e bármilyen befolyásoló szer hatása alatt.

A baleseti helyszínen a szondáztatás kötelező

Kötelező a szondáztatás

A szondáztatás kötelező, és ha a rendőrök indokoltnak látják, akár vér- vagy vizeletmintát is vehetnek, hogy pontosan kiderüljön, történt-e szabályszegés. Az alkohol mellett más tudatmódosító szerek is tiltólistán vannak, hiszen egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos következményekkel járhat. A rendőrség hangsúlyozta: mindezt a Rendőrségről szóló törvény és a KRESZ előírásai teszik lehetővé és kötelezővé számukra. Ezek mondják ki, hogy járművet csak az vezethet, aki képes a biztonságos közlekedésre, és nem áll alkohol vagy más szer hatása alatt.

Érdekesség, hogy a szabályok bizonyos különbséget tesznek a járműtípusok között: kerékpárosként például lehet a szervezetben kis mennyiségű alkohol, amennyiben az nem befolyásolja a biztonságos közlekedést. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy pohár bor után mindenkinek biztonságos lenne nyeregbe pattanni. A rendőrség célja egyértelmű: kizárni minden olyan tényezőt, ami veszélyeztetheti a közlekedők biztonságát. Egy baleset helyszínén ezért biztosra mennek – a szonda mindenkinél előkerül.

Mit mond a jogszabály? Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 44. § (1) c):

A rendőr közlekedésrendészeti feladatának ellátása során a jármű vezetőjét kötelezheti légzésminta, illetve – szükség esetén – vér- vagy vizeletminta adására, ha felmerül az alkohol vagy más befolyásoló szer fogyasztásának gyanúja.

A rendőr közlekedésrendészeti feladatának ellátása során a jármű vezetőjét kötelezheti légzésminta, illetve – szükség esetén – vér- vagy vizeletminta adására, ha felmerül az alkohol vagy más befolyásoló szer fogyasztásának gyanúja. 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (KRESZ) 4. § (1) b)–c):

Járművet csak az vezethet, aki a biztonságos közlekedésre képes állapotban van, és nem áll alkohol vagy más vezetési képességre hátrányosan ható szer hatása alatt.

KRESZ 4. § (4):

A fenti szigorú alkoholtilalom nem vonatkozik a kerékpárosokra, de csak akkor, ha az elfogyasztott mennyiség nem befolyásolja a biztonságos közlekedést.

Ittas sofőr okozhatta az M7-es balesetet

Vál-völgyi pihenőhelynél történt karambolnál mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A felvételek szerint a balesetet okozó sofőrről meg nem erősített információk alapján kiderült: ittasan vezethetett. Ez az eset is jól mutatja, miért elengedhetetlen a szondáztatás minden közlekedési ellenőrzésnél.