Új közönségkedvenc tarol a fehérvári piacon!
Piaci körképet készítettünk a székesfehérvári városi piacon, ahol javában tart az őszi szezon. A friss gyümölcsök tekintetében nagy érdeklődés övezi azt is, hogy egy kilogramm szőlő ára pontosan mennyi. Az árusok elárulták azt is, melyik termékükre a legnagyobb a kereslet.
Őszi hangulat, friss termények, forgalmas délelőtt – így foglalható össze a székesfehérvári városi piac mostani időszaka. A standok roskadoztak a gyümölcsöktől, zöldségektől, és a kereskedők szerint egyértelműen vannak sztártermékek október végén is. Heti piaci körképünkből kiderül, hogy alakul a szőlő ára a városi piacon, s mit keresnek leginkább a vevők.
Új befutó a szőlő
Az új slágertermék a szőlő, amelyet szinte minden második vásárló megkérdez és tesz is a kosarába. Mellette a szilva is rendkívül népszerű, hiszen sokan készülnek befőzéssel, lekvárfőzéssel, vagy csak egyszerűen élvezik a friss, érett gyümölcs ízét. A piacon jelenleg változatos fajták közül lehet válogatni, így mindenki megtalálhatja a számára legkedvesebbet.
A tökről sem mondanak le a vásárlók
Az árusok szerint egyre inkább előtérbe kerülnek az őszi dekorációk és alapanyagok is: a sütőtök és a dísztök is nagy mennyiségben fogy. Sokan keresik a finom sütőtököt leveshez vagy sült köretként, míg a színes dísztökök az otthonok hangulatát dobják fel az ünnepi időszakra készülve.
Hogy alakul a szőlő ára?
Az árak terén is kíváncsiak voltunk, így utánanéztünk, mennyi egy kilogramm szőlő ára jelenleg a székesfehérvári piacon: jellemzően 600–900 forint között mozog, fajtától és minőségtől függően. A szilva kínálata és ára is kedvező, így érdemes most beszerezni a friss finomságokat.
Összességében elmondható, hogy az őszi szezon erősen indult, a hangulat pezsgő, a választék bőséges, és úgy tűnik, október utolsó hetén a szőlő lett a piac királynője. Kövessék figyelemmel továbbra is heti piackörképünket, amelyből kiderül, mit és mennyiért kínálnak a piacon, s mi az aktuális közönségkedvenc!
