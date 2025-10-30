Új közönségkedvenc tarol a fehérvári piacon!

Őszi hangulat, friss termények, forgalmas délelőtt – így foglalható össze a székesfehérvári városi piac mostani időszaka. A standok roskadoztak a gyümölcsöktől, zöldségektől, és a kereskedők szerint egyértelműen vannak sztártermékek október végén is. Heti piaci körképünkből kiderül, hogy alakul a szőlő ára a városi piacon, s mit keresnek leginkább a vevők.

A piacon jóval kedvezőbb a szőlő ára, mint az üzletekben

Új befutó a szőlő

Az új slágertermék a szőlő, amelyet szinte minden második vásárló megkérdez és tesz is a kosarába. Mellette a szilva is rendkívül népszerű, hiszen sokan készülnek befőzéssel, lekvárfőzéssel, vagy csak egyszerűen élvezik a friss, érett gyümölcs ízét. A piacon jelenleg változatos fajták közül lehet válogatni, így mindenki megtalálhatja a számára legkedvesebbet.