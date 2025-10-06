Szociális tűzifa igénylése és darabolása – önkéntesek segítettek Fejérben

Régóta elérhető a szociális tűzifa támogatás Magyarországon. Az energiaszegénység csökkentése, illetve a hátrányos helyzetű családok támogatása a program célja. A szociális tűzifa támogatás sok olyan családnak jelenthet megoldást, akiknek nehézséget okoz a téli fűtési időszakban a szükséges tüzelő beszerzése. A támogatásnak köszönhetően a támogatást igénylők vagy ingyenes tűzifát, vagy kedvezményes áron elérhető tüzelőanyagot kapnak.

A szociális tűzifa rönkökben érkezik az önkormányzathoz, és onnan szállítják tovább az igénylőkhöz

Forrás: Önkormányzat

Szociális tűzifa támogatásra jogosultak köre

A támogatásra jogosultak körét mindenhol a helyi önkormányzat határozza meg, ezért településenként lehetnek eltérések, ám legtöbbször az alábbi kritériumoknak kell megfelelni az igényléshez. Alacsony jövedelmű családok Gyermekes családok Nyugdíjasok és egyedül élő idősek Hátrányos helyzetű, különösen vidéki közösségek

A szociális tűzifa igénylésének menete

– Az igénylés folyamata általában a helyi önkormányzatokon keresztül történik. Az igényléshez be kell nyújtani a szükséges dokumentumokat, amelyek igazolják a jogosultságot, például a jövedelmi helyzetet és a háztartás összetételét. Az igénylési időszak jellemzően az őszi hónapokban kezdődik, és a szociális tűzifa kiszállítása a téli időszak előtt történik meg. Érdemes időben tájékozódni, mert a támogatások keretösszege korlátozott.

A támogatás elősegíti a helyi erdőgazdálkodási erőforrások fenntartható felhasználását is, hiszen az önkormányzatok és a tűzifa szolgáltatók gyakran együttműködnek az erdők hosszú távú megőrzése érdekében – olvasható a tűzifa.hu-n.

Önkéntesek vágták a szociális tűzifa rönkjeit

Ha a rászorult családok, személyek sikerrel pályáznak a szociális tűzifa programban, az még csak félsiker, ugyanis a kritériumrendszert kidolgozó és az igényeket összegyűjtő önkormányzat megkapja ugyan a méteres, kétméteres rönkökben érkező tüzelőt, ám a kuglizás, hasogatás és a szállítás feladata még hátra van a kazán vagy a kályha felé vezető úton.

Kincsesbánya közössége az önkéntességben is élen jár. A rönkök kuglira vágásának feladatát önkéntesek végezték el.