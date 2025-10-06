46 perce
Szociális tűzifa igénylése és darabolása – önkéntesek segítettek Fejérben
Közelednek a hideg napok és a fagyos éjszakák, sőt, az előrejelzések szerint az előttünk álló tél hidegebb lesz, mint ahogy ahogy azt megszokhattuk. A hátrányos helyzetű családoknak megoldást jelenthet a szociális tűzifa igénylése, ám azt össze is kell vágni. Kincsesbányán önkéntesek vállalták a feladatot.
Régóta elérhető a szociális tűzifa támogatás Magyarországon. Az energiaszegénység csökkentése, illetve a hátrányos helyzetű családok támogatása a program célja. A szociális tűzifa támogatás sok olyan családnak jelenthet megoldást, akiknek nehézséget okoz a téli fűtési időszakban a szükséges tüzelő beszerzése. A támogatásnak köszönhetően a támogatást igénylők vagy ingyenes tűzifát, vagy kedvezményes áron elérhető tüzelőanyagot kapnak.
Szociális tűzifa támogatásra jogosultak köre
A támogatásra jogosultak körét mindenhol a helyi önkormányzat határozza meg, ezért településenként lehetnek eltérések, ám legtöbbször az alábbi kritériumoknak kell megfelelni az igényléshez. Alacsony jövedelmű családok Gyermekes családok Nyugdíjasok és egyedül élő idősek Hátrányos helyzetű, különösen vidéki közösségek
A szociális tűzifa igénylésének menete
– Az igénylés folyamata általában a helyi önkormányzatokon keresztül történik. Az igényléshez be kell nyújtani a szükséges dokumentumokat, amelyek igazolják a jogosultságot, például a jövedelmi helyzetet és a háztartás összetételét. Az igénylési időszak jellemzően az őszi hónapokban kezdődik, és a szociális tűzifa kiszállítása a téli időszak előtt történik meg. Érdemes időben tájékozódni, mert a támogatások keretösszege korlátozott.
A támogatás elősegíti a helyi erdőgazdálkodási erőforrások fenntartható felhasználását is, hiszen az önkormányzatok és a tűzifa szolgáltatók gyakran együttműködnek az erdők hosszú távú megőrzése érdekében – olvasható a tűzifa.hu-n.
Önkéntesek vágták a szociális tűzifa rönkjeit
Ha a rászorult családok, személyek sikerrel pályáznak a szociális tűzifa programban, az még csak félsiker, ugyanis a kritériumrendszert kidolgozó és az igényeket összegyűjtő önkormányzat megkapja ugyan a méteres, kétméteres rönkökben érkező tüzelőt, ám a kuglizás, hasogatás és a szállítás feladata még hátra van a kazán vagy a kályha felé vezető úton.
Kincsesbánya közössége az önkéntességben is élen jár. A rönkök kuglira vágásának feladatát önkéntesek végezték el.
– Idén is sikerrel pályáztunk a települési önkormányzatok számára, szociális tüzelőanyag vásárlásához történő támogatásra kiírt pályázaton. Ebben az évben önkormányzatunk 1 280 160,- Ft támogatást kapott, amelyet 48 erdei köbméter, keménylombos tűzifa megvásárlására fordíthattunk. A szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapítása kérelem alapján történik, a kérelem nyomtatványt a polgármesteri hivatalban lehet beszerezni. A benyújtási határidő: 2025. október 31, a tűzifa kiosztásának határideje: 2026. február 16 – tudtuk meg Murányi Mariannától. A polgármester elmondta, hogy társadalmi munkát szerveztek a rönkök összevágására.
– Önkénteseket toboroztunk október 4-re, a tűzifa kuglizásához, és szerencsére jöttek többen is. Vállalta a feladatot az önkormányzat több munkatársa, így Deszát András, Pinke László, Lakatos József és Kiss Zoltán is. De dolgozott az önkéntesekkel Kovács János önkormányzati képviselő, a Szociális Bizottság elnöke, illetve, Halász Sándor, aki egyébként a helyi általános iskola karbantartója – mondta a kincsesi polgármester.
A rászorulók érdekében dolgozók
- Deszát András
- Pinke László
- Lakatos József
- Kiss Zoltán
- Kovács János
- Halász Sándor
Kaphatták volna emelhetetlen méretben is
Az önkormányzat, illetve az önkéntesek vállalása azért kiemelendő, önzetlen segítség, mert a szabályzat szerint nem kötelező kuglizni, vagyis akár 2 méteres szálakban is megkaphatnák a szociális tűzifát a rászorultak, de ők nehezen vagy sehogyan sem tudnák összevágni, hiszen sokaknak se erejük, se eszközük ehhez a feladathoz.