Emberségből jeles!

1 órája

Szoboszlai Dominik életre szóló élményt okozott sok gyermeknek (videóval)

Címkék#Csákvár#Szoboszlai Dominik#Liverpool

Csákváron járt a Liverpool játékosa. Szoboszlai Dominik rengeteg aláírást, és közös képet osztott ki főként gyerekeknek a Csákvár-Békéscsaba mérkőzés után, amelyről videó is készült.

Szabó Zsolt

Sok gyereknek okozott örömet vasárnap Szoboszlai Dominik. A Liverpool középpályása alig egy nappal a 2-1-re elveszített Chelsea elleni rangadó után, máris egy NB II-es találkozón tűnt fel hogy megnézze barátja, Dencinger Norbert játékát Csákváron a Békéscsaba 1912 ellen.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik Csákvárra látogatott. Ahol a kisgyerekek csillogó szemekkel beszélgettek vele
Fotó: Kricskovics Antal

Szoboszlait már a félidőben megrohamozták, számos aláírást, és közös fotót osztott ki már akkor is, de a mérkőzés lefújását követően rengeteg fiatal rohamozta meg a székesfehérvári születésű  játékost. A gyerekek csillogó szemekkel állták körbe Dominikot, aki kedvesen fogadta őket, és sokaknak szerzett életre szóló élményt. Távozásakor még azzal is kedveskedett az őt videózóknak, hogy megmutatta, hogyan szól Lamborghini Revueltójának 12 hengeres motorja, amelyet olyan hangerővel szólalt meg, amit talán még Zámolyban is hallottak. Sokak érezhették szerencsésnek magukat, hogy testközelből láthatták a fiatal sztárfocistát.

Videón, ahogy Szoboszlai Dominikot körbeállják a gyerekek autogramért

Kemény összecsapások várnak Szoboszlaiékra

A magyar válogatott sorsdöntő mérkőzéseket fog játszani a jövő hét során. Október 11-én 18 órától, telt ház előtt Örményországot fogadja Marco Rossi együttese, a Puskás Arénában, majd 14-én Portugáliában kell bizonyítaniuk a 2026-os világbajnoki selejtező csoportküzdelmeiben.

 

