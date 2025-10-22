1 órája
Ellopták Fejér megye egyik különleges szobrát
Feltehetően valaki ellopta azt a különleges pelikán szobrot, mely Enyingen a Batthyány-Draskovich-Csekonics kastély belső udvarában lévő díszkút éke volt.
Szoborlopás történt Enyingen. Internetes források szerint a kutat, valamint a rajta található bronzból készült pelikán szobrot 2006-ban állították fel és egészen idáig díszítette a környéket. Mutatjuk, hogy most hogyan fest!
Szoborlopás Enyingen
Az önkormányzat kedden késő délután arról tájékoztatta közösségi oldalán a lakosságot, hogy ismeretlenek eltávolították a szobrot a közterületéről. Az ügyben megtették a feljelentést és a rendőrség megkezdte a nyomozást.
Továbbá arra kérnek mindenkit, hogy, aki bármilyen információval rendelkezik a pelikán szobor eltűnésével kapcsolatban, az jelentkezzen náluk vagy a hatóságoknál.
Nem egyedi eset az enyingi szoborlopás ügye
Szeptember első felében írtunk arról, hogy Gárdonyban valaki a kis sziget előtt álló, egy éve avatott vidra szobrot lopta el. Az önkormányzat azonnal feljelentést tett a rendőrségen. Ez esetben ugyanekkor happy enddel végződött a történet, ugyanis nem sokkal később a bronz szobrot vissza is vitték, így az önkormányzat visszavonta a feljelentést. A tettes kilétére nem derült fény.
Ugyancsak nemrég történt lopás Csókakőn is, ahol a helyi óvodába törtek be, ahonnan számítógép és adattároló tűnt el, de mint az utólag kiderült, a tolvaj még az óvodások reggelijéből is falatozott.
Tavaly, az év legmeghittebb időszakában, valamivel advent előtt Székesfehérváron történt lopás. Ekkor a Városháza téren lévő karácsonyi díszek közül loptak el jó néhányat.