Nem egyedi eset

2 órája

Ellopták Fejér megye egyik különleges szobrát

Címkék#szobor#eltűnt#lopás

Feltehetően valaki ellopta azt a különleges pelikánszobrot, mely Enyingen, a Batthyány–Draskovich–Csekonics-kastély belső udvarában lévő díszkút éke volt.

Déri Brenda

Szoborlopás történt Enyingen. Internetes források szerint a kutat, valamint a rajta található bronzból készült pelikán szobrot 2006-ban állították fel és egészen idáig díszítette a környéket. Mutatjuk, hogy most hogyan fest!

szoborlopás
Szoborlopás történt Enyingen: csak a bronz pelikán lába maradt ott.
Forrás: Enying Város Önkormányzata

Szoborlopás Enyingen

Az önkormányzat kedden késő délután arról tájékoztatta közösségi oldalán a lakosságot, hogy ismeretlenek eltávolították a szobrot a közterületéről. Az ügyben megtették a feljelentést és a rendőrség megkezdte a nyomozást.

Továbbá arra kérnek mindenkit, hogy, aki bármilyen információval rendelkezik a pelikán szobor eltűnésével kapcsolatban, az jelentkezzen náluk vagy a hatóságoknál. 

Nem egyedi eset az enyingi szoborlopás ügye

Szeptember első felében írtunk arról, hogy Gárdonyban valaki a kis sziget előtt álló, egy éve avatott vidra szobrot lopta el. Az önkormányzat azonnal feljelentést tett a rendőrségen. Ez esetben ugyanekkor happy enddel végződött a történet, ugyanis nem sokkal később a bronz szobrot vissza is vitték, így az önkormányzat visszavonta a feljelentést. A tettes kilétére nem derült fény. 

Ugyancsak nemrég történt lopás Csókakőn is, ahol a helyi óvodába törtek be, ahonnan számítógép és adattároló tűnt el, de mint az utólag kiderült, a tolvaj még az óvodások reggelijéből is falatozott.

Tavaly, az év legmeghittebb időszakában, valamivel advent előtt Székesfehérváron történt lopás. Ekkor a Városháza téren lévő karácsonyi díszek közül loptak el jó néhányat. 


 

 

