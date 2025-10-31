október 31., péntek

Farkas névnap

14°
+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tanácsok

1 órája

Így vigyázzunk a szívünkre: tippek, tanácsok

Címkék#tippek-tanácsok#szívbarát életmód#dietetikus

Mivel a szív- és érrendszer különösen érzékeny az őszi változásokra, nem mindegy, hogy mit viszünk be a szervezetünkbe, hogyan kezeljük a stresszt és mennyit mozgunk. Éppen ezért elhoztuk egy dietetikus tanácsait erre az időszakra.

Feol.hu

Bakk Brigitta dietetikus szerint az első és legfontosabb az, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire. A hűvösebb időkben az erek összehúzódása és a vérnyomás megemelkedése miatt megnő a szívinfarktus és a stroke kockázata. Ezt megelőzve, ha szokatlan fáradékonyságot, fejfájást vagy magasabb vérnyomásértékeket tapasztalunk, érdemes orvossal konzultálni. De mit nevezünk szívbarát életmódnak? 

szívbarát életmód
Szívbarát életmód, amely csökkenti a stroke kockázatát.
Fotó: sweet_tomato

1. Mit együnk szívbarát életmód esetén?

A szakember szerint a szezonális ételek fogyasztása is épp ennyire fontos. A sütőtök, a cékla, a káposztafélék, a brokkoli, a szőlő, a szilva és a dió mind-mind olyan étel, melyek jótékony hatást gyakorolnak a szívünkre: vitaminokban, ásványi anyagokban és rostban gazdagok, így segítik a koleszterinszint egyensúlyban tartását, a bennük található antioxidánsok pedig az érfalakat védik.

Bakk Brigitta konkrét fogásokat is javasolt, a sütőtökből, a káposztafélékékből és a brokkoliból remek és ízletes rakott egytálételek készíthetők, de finom mártogatós vagy szendvicskrém is készíthető belőlük. 

2. Mit ne együnk?

Kerülni javasolt a sót és a telített zsírokat. A magas sótartalmú élelmiszerek, például a pékáruk, konzervek, feldolgozott húskészítmények, félkész ételek, sajtok és chipsek megemelik a vérnyomást és fokozzák a szív terhelését. Ami a telített zsírokat illeti, kerülendők az olyan élelmiszerek, mint a vaj, zsíros tej, tejföl, tejszín, tojássárgája, belsőségek, zsírosabb húsok, kolbászok, szalámik, de a nápolyik, tortabevonók, csokoládék és kekszek. 

Ezek helyett inkább az omega-3 zsírsavakban gazdag ételeket építsük be az étkezésünkbe: tengeri halakat, diót, lenmagot. 

3. Hogyam kezeljük a stresszt?

Az ételek mellett Bakk Brigitta a stresszkezelést is lényeges szempontként említi, ugyanis a tartós negatív stressz komoly terhet ró a szív- és érrendszerre. Ugyan nincs kifejezetten stressz elleni diéta, bizonyos tápanyagok, mint a magnézium, az omega-3 zsírsavak és a C-vitamin támogathatják a szervezet stresszkezelő képességét. De egyre több kutatás igazolja azt is, hogy a bélflóra egészsége is hatással van a hangulatunkra és az ellenálló-képességünkre. A bélflórát támogatják a rostban gazdag, fermentált ételek. Épp ilyen lényeges a rendszeres mozgás, a meditáció és más relaxációs technika. 

Plusz egy tanácsként pedig hozzátette: hogy nagyban segít az is, ha tartjuk a megszokott napi rutinjainkat. 
 

Google News A legfrissebb Fejér vármegyei hírekért kövess minket a feol.hu Google News oldalán is!


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu