Így vigyázzunk a szívünkre: tippek, tanácsok

Bakk Brigitta dietetikus szerint az első és legfontosabb az, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire. A hűvösebb időkben az erek összehúzódása és a vérnyomás megemelkedése miatt megnő a szívinfarktus és a stroke kockázata. Ezt megelőzve, ha szokatlan fáradékonyságot, fejfájást vagy magasabb vérnyomásértékeket tapasztalunk, érdemes orvossal konzultálni. De mit nevezünk szívbarát életmódnak?

Szívbarát életmód, amely csökkenti a stroke kockázatát.

Fotó: sweet_tomato

1. Mit együnk szívbarát életmód esetén?

A szakember szerint a szezonális ételek fogyasztása is épp ennyire fontos. A sütőtök, a cékla, a káposztafélék, a brokkoli, a szőlő, a szilva és a dió mind-mind olyan étel, melyek jótékony hatást gyakorolnak a szívünkre: vitaminokban, ásványi anyagokban és rostban gazdagok, így segítik a koleszterinszint egyensúlyban tartását, a bennük található antioxidánsok pedig az érfalakat védik.

Bakk Brigitta konkrét fogásokat is javasolt, a sütőtökből, a káposztafélékékből és a brokkoliból remek és ízletes rakott egytálételek készíthetők, de finom mártogatós vagy szendvicskrém is készíthető belőlük.

2. Mit ne együnk?

Kerülni javasolt a sót és a telített zsírokat. A magas sótartalmú élelmiszerek, például a pékáruk, konzervek, feldolgozott húskészítmények, félkész ételek, sajtok és chipsek megemelik a vérnyomást és fokozzák a szív terhelését. Ami a telített zsírokat illeti, kerülendők az olyan élelmiszerek, mint a vaj, zsíros tej, tejföl, tejszín, tojássárgája, belsőségek, zsírosabb húsok, kolbászok, szalámik, de a nápolyik, tortabevonók, csokoládék és kekszek.

Ezek helyett inkább az omega-3 zsírsavakban gazdag ételeket építsük be az étkezésünkbe: tengeri halakat, diót, lenmagot.

3. Hogyam kezeljük a stresszt?

Az ételek mellett Bakk Brigitta a stresszkezelést is lényeges szempontként említi, ugyanis a tartós negatív stressz komoly terhet ró a szív- és érrendszerre. Ugyan nincs kifejezetten stressz elleni diéta, bizonyos tápanyagok, mint a magnézium, az omega-3 zsírsavak és a C-vitamin támogathatják a szervezet stresszkezelő képességét. De egyre több kutatás igazolja azt is, hogy a bélflóra egészsége is hatással van a hangulatunkra és az ellenálló-képességünkre. A bélflórát támogatják a rostban gazdag, fermentált ételek. Épp ilyen lényeges a rendszeres mozgás, a meditáció és más relaxációs technika.