Két nap, 12 előadás

Kezdetét vette az idei színjátszó fesztivál – nincs egyszerű dolga a zsűrinek (galéria)

Immáron 13. alkalommal rendezik meg a Paál István Országos Amatőr Színjátszó Fesztivált, melynek negyedszerre ad otthon az Öreghegyi Közösségi Ház.

Déri Brenda
Kezdetét vette az idei színjátszó fesztivál – nincs egyszerű dolga a zsűrinek (galéria)

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Idén 12 előadást tekinthet meg a zsűri október 25-én és 26-án, melyek többnyire melankolikusabb darabok. Majd miután minden amatőr csoport előadását megtekintették és értékelték, vasárnap a fesztivál díjátadója során díjazzák az első három legjobb produkciót, de legjobb női és férfi előadót, legjobb rendezőt és legtehetségesebb kezdő előadót is választanak. A zsűri mindezeken túl saját szempontjai alapján egy különdíjat is kioszt – tudtuk meg Bartyik Gábortól, a Matolcsi Miklós Kulturális Egyesület elnökétől.

Két nap, 12 előadás: elindult a 13. színjátszó fesztivál.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az idei fesztivál különlegessége, hogy az előadások hosszabbak, jellemzően 110 percesek. De az is eltér a korábbi évektől, hogy idén csupán csak két vígjáték látható és a többi előadás drámaibb jellegű, míg általában ennél jóval vegyesebb felhozatal szokott lenni.



Paál István Országos Amatőr Színjátszó Fesztivál Öreghegyen



 

 

