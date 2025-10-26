16 perce
Kezdetét vette az idei színjátszó fesztivál – nincs egyszerű dolga a zsűrinek (galéria)
Immáron 13. alkalommal rendezik meg a Paál István Országos Amatőr Színjátszó Fesztivált, melynek negyedszerre ad otthon az Öreghegyi Közösségi Ház.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap
Idén 12 előadást tekinthet meg a zsűri október 25-én és 26-án, melyek többnyire melankolikusabb darabok. Majd miután minden amatőr csoport előadását megtekintették és értékelték, vasárnap a fesztivál díjátadója során díjazzák az első három legjobb produkciót, de legjobb női és férfi előadót, legjobb rendezőt és legtehetségesebb kezdő előadót is választanak. A zsűri mindezeken túl saját szempontjai alapján egy különdíjat is kioszt – tudtuk meg Bartyik Gábortól, a Matolcsi Miklós Kulturális Egyesület elnökétől.
Az idei fesztivál különlegessége, hogy az előadások hosszabbak, jellemzően 110 percesek. De az is eltér a korábbi évektől, hogy idén csupán csak két vígjáték látható és a többi előadás drámaibb jellegű, míg általában ennél jóval vegyesebb felhozatal szokott lenni.
(Galéria a képre kattintva!)
Paál István Országos Amatőr Színjátszó Fesztivál ÖreghegyenFotók: Fehér Gábor / FMH