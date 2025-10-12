október 12., vasárnap

Miksa névnap

12°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szerencse Koncertek

20 perce

Olyan, mintha a gyerekei lennénk – vallott Szikora Robi székesfehérvári gidája, majd cáfolt a legenda (videó)

Címkék#Szikora Róbert#R-GO#interjú

Olyanok, mintha a gyerekei lennének, de az előadó mégsem ezt érzi. Szikora Robi a székesfehérvári Szerencse Koncertje után nyilatkozott lapunknak gidái társaságában.

Szabó Róbert

Igazi nyári időjárás egy hűvös októberi estén? Lehetséges, csak egy nagyszínpad kell, jó sok ember és két olyan fantasztikus zenekar, mint az R-GO és a Bon-Bon. Szombaton mindez megvalósult a székesfehérvári Zichy-ligetben, ahol emberek százai buliztak együtt a két legendás együttes legnagyobb slágereire. A backstage-ben sikerült elkapnunk Szikora Robit, aki gidái társaságában árult el kulisszatitkokat lapunknak.

Szikora Robi
Szikora Robi és a gidák nyilatkoztak a székesfehérvári Szerencse Koncerten lapunknak
Fotó: Németh Krisztián

Szikora Robi nem hisz a szerencsében

A szombati koncert a Hatoslottó Szerencse Koncertek sorozatán belül valósult meg, így az R-GO frontemberét először nem is kérdezhettük másról, minthogy mit gondol a szerencséről. Határozottan árulta el, nem hisz benne, úgy véli,

A szerencse a hülyék istene.

Szikora Robi egyedül a munkában hisz, úgy véli, ha sokat dolgozik az ember, akkor lehetőségek adódhatnak előtte, de itt is hangsúlyozta, még a sok munka sem biztos, hogy kifizetődik.

A vallás fontos szerepet játszik az életében

Az interjú során Szikora elárulta, Istennek köszönhet sok mindent, nélküle nincs az embernek szerencséje és sikere. Hinni csak Istenben lehet, minden más valós. Az emberekben is lehet hinni, hiszen a Teremtő a saját arcképére teremtette meg, amely aztán csodálatos dolgokat alkotott, de egyáltalán nem mérhető Istenhez ez.

Olyanok, mintha a gyerekei lennének – cáfolt a legenda

Zárásként a két gidát kérdeztük arról, hogy jellemeznék Szikora Róbertet egy szóban. Elárulták, hálásak azért, hogy nap mint nap átélhetik és részesei lehetnek egy ekkora legenda életének, kicsit úgy érzik, mintha a lányaik lennének.

Kicsit úgy érezzük, mintha a lányai lennénk, de szeretünk is úgy viselkedni

– mondta Florina, akiről kiderült, székesfehérvári származású. Persze az állítást Szikora gyorsan cáfolta,

Amikor hozzám bújnak azért én nem úgy érzem, hogy a lányaim lennének.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu