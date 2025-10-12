20 perce
Olyan, mintha a gyerekei lennénk – vallott Szikora Robi székesfehérvári gidája, majd cáfolt a legenda (videó)
Olyanok, mintha a gyerekei lennének, de az előadó mégsem ezt érzi. Szikora Robi a székesfehérvári Szerencse Koncertje után nyilatkozott lapunknak gidái társaságában.
Igazi nyári időjárás egy hűvös októberi estén? Lehetséges, csak egy nagyszínpad kell, jó sok ember és két olyan fantasztikus zenekar, mint az R-GO és a Bon-Bon. Szombaton mindez megvalósult a székesfehérvári Zichy-ligetben, ahol emberek százai buliztak együtt a két legendás együttes legnagyobb slágereire. A backstage-ben sikerült elkapnunk Szikora Robit, aki gidái társaságában árult el kulisszatitkokat lapunknak.
Szikora Robi nem hisz a szerencsében
A szombati koncert a Hatoslottó Szerencse Koncertek sorozatán belül valósult meg, így az R-GO frontemberét először nem is kérdezhettük másról, minthogy mit gondol a szerencséről. Határozottan árulta el, nem hisz benne, úgy véli,
A szerencse a hülyék istene.
Szikora Robi egyedül a munkában hisz, úgy véli, ha sokat dolgozik az ember, akkor lehetőségek adódhatnak előtte, de itt is hangsúlyozta, még a sok munka sem biztos, hogy kifizetődik.
A vallás fontos szerepet játszik az életében
Az interjú során Szikora elárulta, Istennek köszönhet sok mindent, nélküle nincs az embernek szerencséje és sikere. Hinni csak Istenben lehet, minden más valós. Az emberekben is lehet hinni, hiszen a Teremtő a saját arcképére teremtette meg, amely aztán csodálatos dolgokat alkotott, de egyáltalán nem mérhető Istenhez ez.
Olyanok, mintha a gyerekei lennének – cáfolt a legenda
Zárásként a két gidát kérdeztük arról, hogy jellemeznék Szikora Róbertet egy szóban. Elárulták, hálásak azért, hogy nap mint nap átélhetik és részesei lehetnek egy ekkora legenda életének, kicsit úgy érzik, mintha a lányaik lennének.
Kicsit úgy érezzük, mintha a lányai lennénk, de szeretünk is úgy viselkedni
– mondta Florina, akiről kiderült, székesfehérvári származású. Persze az állítást Szikora gyorsan cáfolta,
Amikor hozzám bújnak azért én nem úgy érzem, hogy a lányaim lennének.