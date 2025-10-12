Olyan, mintha a gyerekei lennénk – vallott Szikora Robi székesfehérvári gidája, majd cáfolt a legenda (videó)

Igazi nyári időjárás egy hűvös októberi estén? Lehetséges, csak egy nagyszínpad kell, jó sok ember és két olyan fantasztikus zenekar, mint az R-GO és a Bon-Bon. Szombaton mindez megvalósult a székesfehérvári Zichy-ligetben, ahol emberek százai buliztak együtt a két legendás együttes legnagyobb slágereire. A backstage-ben sikerült elkapnunk Szikora Robit, aki gidái társaságában árult el kulisszatitkokat lapunknak.

Szikora Robi és a gidák nyilatkoztak a székesfehérvári Szerencse Koncerten lapunknak

Fotó: Németh Krisztián

Szikora Robi nem hisz a szerencsében

A szombati koncert a Hatoslottó Szerencse Koncertek sorozatán belül valósult meg, így az R-GO frontemberét először nem is kérdezhettük másról, minthogy mit gondol a szerencséről. Határozottan árulta el, nem hisz benne, úgy véli,

A szerencse a hülyék istene.

Szikora Robi egyedül a munkában hisz, úgy véli, ha sokat dolgozik az ember, akkor lehetőségek adódhatnak előtte, de itt is hangsúlyozta, még a sok munka sem biztos, hogy kifizetődik.

A vallás fontos szerepet játszik az életében

Az interjú során Szikora elárulta, Istennek köszönhet sok mindent, nélküle nincs az embernek szerencséje és sikere. Hinni csak Istenben lehet, minden más valós. Az emberekben is lehet hinni, hiszen a Teremtő a saját arcképére teremtette meg, amely aztán csodálatos dolgokat alkotott, de egyáltalán nem mérhető Istenhez ez.