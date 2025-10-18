100 éves lett a szeretett pedagógus: tisztelettel köszöntötték Bereczk Istvánnét!

Különleges mérföldkőhöz érkezett Bereczk Istvánné, a szeretett pedagógus, aki életének 100. évét ünnepli. A jeles alkalomból Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere személyesen látogatta meg az ünnepeltet, és családja körében fejezte ki jókívánságait.

Századik születésnapját ünnepelte a szeretett pedagógus! A város polgármestere is köszöntötte! Forrás: Sükösd Tamás közösségi oldala

A polgármester közösségi oldalán így számolt be az eseményről:

Ma az a megtiszteltetés ért, hogy családja körében köszönthettem a 100 éves Bereczk Istvánnét, a szeretett pedagógust. Isten éltesse még sokáig erőben, egészségben!

Bereczk Istvánné évtizedeken át tanította és nevelte a fiatalokat, munkájával maradandó nyomot hagyott a város közösségi és zenei életében is. Századik születésnapja nemcsak családja, hanem mindazok számára ünnep, akik ismerték és szerették. A város vezetése és a helyiek egyaránt köszönetüket és tiszteletüket fejezik ki az ünnepelt felé, aki életével és példájával ma is inspirálja környezetét.