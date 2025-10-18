október 18., szombat

Lukács névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Évszázados születésnap!

1 órája

100 éves lett a szeretett pedagógus: tisztelettel köszöntötték Bereczk Istvánnét!

Címkék#Sárbogárd#Bereczk Istvánnét#pedagógus#tisztelet#polgármester

Különleges jubileumot ünnepeltek Sárbogárdon: Bereczk Istvánné, a város szeretett pedagógusa betöltötte 100. életévét. A kerek évforduló nemcsak családja, hanem az egész közösség számára megható pillanat volt, hiszen a szeretett pedagógus generációkat nevelt és tanított.

Bokányi Zsolt

Különleges mérföldkőhöz érkezett Bereczk Istvánné, a szeretett pedagógus, aki életének 100. évét ünnepli. A jeles alkalomból Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere személyesen látogatta meg az ünnepeltet, és családja körében fejezte ki jókívánságait.

Szeretett pedagógus!
Századik születésnapját ünnepelte a szeretett pedagógus! A város polgármestere is köszöntötte! Forrás: Sükösd Tamás közösségi oldala

A polgármester közösségi oldalán így számolt be az eseményről:

Ma az a megtiszteltetés ért, hogy családja körében köszönthettem a 100 éves Bereczk Istvánnét, a szeretett pedagógust. Isten éltesse még sokáig erőben, egészségben!

Száz éves lett a szeretett pedagógus! 

Bereczk Istvánné évtizedeken át tanította és nevelte a fiatalokat, munkájával maradandó nyomot hagyott a város közösségi és zenei életében is. Századik születésnapja nemcsak családja, hanem mindazok számára ünnep, akik ismerték és szerették. A város vezetése és a helyiek egyaránt köszönetüket és tiszteletüket fejezik ki az ünnepelt felé, aki életével és példájával ma is inspirálja környezetét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu