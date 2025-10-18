1 órája
100 éves lett a szeretett pedagógus: tisztelettel köszöntötték Bereczk Istvánnét!
Különleges jubileumot ünnepeltek Sárbogárdon: Bereczk Istvánné, a város szeretett pedagógusa betöltötte 100. életévét. A kerek évforduló nemcsak családja, hanem az egész közösség számára megható pillanat volt, hiszen a szeretett pedagógus generációkat nevelt és tanított.
Különleges mérföldkőhöz érkezett Bereczk Istvánné, a szeretett pedagógus, aki életének 100. évét ünnepli. A jeles alkalomból Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere személyesen látogatta meg az ünnepeltet, és családja körében fejezte ki jókívánságait.
A polgármester közösségi oldalán így számolt be az eseményről:
Ma az a megtiszteltetés ért, hogy családja körében köszönthettem a 100 éves Bereczk Istvánnét, a szeretett pedagógust. Isten éltesse még sokáig erőben, egészségben!
Száz éves lett a szeretett pedagógus!
Bereczk Istvánné évtizedeken át tanította és nevelte a fiatalokat, munkájával maradandó nyomot hagyott a város közösségi és zenei életében is. Századik születésnapja nemcsak családja, hanem mindazok számára ünnep, akik ismerték és szerették. A város vezetése és a helyiek egyaránt köszönetüket és tiszteletüket fejezik ki az ünnepelt felé, aki életével és példájával ma is inspirálja környezetét.