Rockbomba Fejérben: ne hagyd ki az Edda koncertet! (galéria)

​Nem tudod, hova menj hétvégén este? Október 12-én több generáció örök slágereivel érkezik az EDDA Művek zenekar Fejér vármegyébe! A Szerencsejáték Zrt. ingyenes koncertsorozatának újabb, garantáltan felejthetetlen állomása állítja meg egy estére a Duna-parti város lüktetését, és elindít egy időutazást. Nem kérdés, hogy ott a helyünk a Szerencse Koncerten!

Feol.hu
Rockbomba Fejérben: ne hagyd ki az Edda koncertet! (galéria)

A generációk örök slágereivel érkezik az EDDA. Pataky Attila zenésztársaival garantáltan felrobbantja majd a dunaújvárosi színpadot.

Fotó: Fehér Gábor

​Ha eddig úgy gondoltad, hogy a hétvégén otthon bekuckóznál, és sorozatot néznél a barátoddal vagy pároddal, azonnal dobd el ezt az ötletet, mert ezt az eseményt egyszerűen nem lehet kihagyni. Jön mindenki kedvence: az EDDA Művek! Az örökifjú frontember, a legenda, Pataky Attila zenésztársaival garantáltan felrobbantja majd a dunaújvárosi színpadot. Szombaton az R-Go tart felejthetetlen koncertet Székesfehérváron, hogy aztán az ingyenes Szerencse Koncertsorozat méltó csúcspontjaként és lezárásaként az EDDA tegye fel a koronát a hétvégre.

A generációk örök slágereivel érkezik az EDDA Művek Fejér vármegyébe! A Szerencse Koncertek dupláznak, Székesfehérvár és Dunaújváros is az állomások között.
Fergeteges koncertet adott az Edda a Királyi Napokon, újra Fejér vármegyébe érkezik a hétvégén a Szerencse Koncert keretében.
Fotó: Fehér Gábor


Szerencse Koncert: az Edda robbantani fog, a kérdés az, te ott leszel?

A Sztárban sztár versenyzője, ​Nótar Mary és a korábbi X-faktor győztes Opitz Barbi, valamint Fásy Ádám és Peter Srámek után az EDDA – ha lehet ilyet mondani – még magasabbra teszi a lécet. Hány felejthetetlen koncertet adott már a zenekar az elmúlt évtizedekben? Számtalant! Az EDDA dalai generációkat kötnek össze, ők a Vál-völgyi Zsúr és a székesfehérvári események visszatérő, imádott fellépői. A 2025-ös Királyi Napokon is Eddára bulizott Fehérvár, őrületes hangulat uralkodott. Ők azok, akik az országhatáron innen és túl is letették a névjegyüket és nincs olyan magyar ember, aki ne üvöltené torkaszakadtából a Kört, a Hűtlent, vagy az Éjjel érkezem című számot. ​Ez egy olyan koncert, amit nem szabad kihagyni. Szólj a családodnak, a barátoknak, és éld át újra a rock életérzést a Duna-parton! A megújult Hatoslottót ünnepelve vasárnap este 18:00 órakor lép a színpadra az Alsó-Duna-Parti utcában (Kocka), Dunaújvárosban.

Galériánkban mutatjuk a fehérvári EDDA koncert varázslatos pillanatait

EDDA a Királyi Napokon

Fotók: Fehér Gábor

 

 

 

