Székesfehérváron tart bulit az R-Go

A Szerencse Koncert programsorozat újra Fejérbe látogat: ezúttal Székesfehérvár lesz a helyszín. Az R-Go érkezik a koronázóvárosba és szántja fel majd a színpadot Szikora Róbert vezényletével.

Forrás: feol archív

Korábban is voltak már Szerencse Koncertek Fejérben

Korábban már bulizhattak a vármegyeiek a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából Bebe és Szűcs Judith koncertjén Válon.

A sárbogárdi Ifjúsági parkban pedig a jó hangulatról nemrég Nótár Mary, a Fásy Ádám Live, a Digitál zenekar, Roby Lakatos és Peter Srámek gondoskodott.

A belépés ezúttal is ingyenes a szombaton (10.11.) 18 órakor kezdődő koncertre a Zichy ligetben. A fergeteges koncerthangulatról az R-Go és a Bon-Bon gondoskodik majd, így a zenekarok rajongóinak szinte kötelező ez a program hétvégén.

Akinek pedig nem lenne egy buli elég a hétvégére, másnap (10.12.) Dunaújvárosban EDDA Művek és Mobilmánia koncertek is várják az érdeklődőket.