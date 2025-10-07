október 7., kedd

Amália névnap

13°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szerencse koncertek

3 órája

Székesfehérváron tart bulit az R-Go

Címkék#Szerencsejáték Zrt#fergeteges koncert#rendezvénysorozat

Szerencse Koncert ingyenes rendezvénysorozata tovább robog Fejér vármegyében, ráadásul nem akármilyen magyar sztárokkal a fedélzeten. Mutatjuk a Szerencse Koncertek legújabb helyszíneit.

Feol.hu
Székesfehérváron tart bulit az R-Go

Szerencsekoncert újra Fejérben.

Forrás: feol archív

A Szerencse Koncert programsorozat újra Fejérbe látogat: ezúttal Székesfehérvár lesz a helyszín. Az R-Go érkezik a koronázóvárosba és szántja fel majd a színpadot Szikora Róbert vezényletével. 

Szerencse koncert
Szerencse Koncert újra Fejérben.
Forrás: feol archív

Korábban is voltak már Szerencse Koncertek Fejérben

Korábban már bulizhattak a vármegyeiek a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából Bebe és Szűcs Judith koncertjén Válon.

A sárbogárdi Ifjúsági parkban pedig a jó hangulatról nemrég Nótár Mary, a Fásy Ádám Live, a Digitál zenekar, Roby Lakatos és Peter Srámek gondoskodott. 

A belépés ezúttal is ingyenes a szombaton (10.11.) 18 órakor kezdődő koncertre a Zichy ligetben. A fergeteges koncerthangulatról az R-Go és a Bon-Bon gondoskodik majd, így a zenekarok rajongóinak szinte kötelező ez a program hétvégén.

Akinek pedig nem lenne egy buli elég a hétvégére, másnap (10.12.) Dunaújvárosban EDDA Művek és Mobilmánia koncertek is várják az érdeklődőket.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu