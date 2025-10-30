43 perce
Nagy titokról rántotta le a leplet Fejér sikeres modellje
Az alcsúti felmenőkkel bíró szépség nem rejtegeti örömét: 9 évvel ezelőtti győzelmi fotójával jelezte nagy dolog van készülőben. A bájos hölgy 30 évesen ismét nagyot dobbantana, ugyanis újabb szépségkirálynői koronára áhítozik. Hogy mit rejt ez pontosan és ennek mi köze van a Házasság első látásra műsorához, azt ő maga árulta el.
Ezért tér vissza a kifutóra 10 év után a szépségkirálynő, és ez a véleménye Miló Vikiről!
Fotó: Interjúalany
Ahogy azt megszokhatták rajongói, Szick Petra Dóra szépségkirálynő előszeretettel villantja meg tökéletes alakját modellként, most azonban másra helyezte a fókuszt. Már lassan 10 éve annak, hogy 2016-ban világversenyt nyert Cipruson és most ismét elérkezettnek látta az időt, hogy szépségversenyen induljon. Erről és a Házasság első látásra szereplőiről is elmondta a véleményét.
Hat évvel ezelőtt, 2019-ben Albániában, Durrës városában vettem részt utoljára nemzetközi szépségversenyen, fiatalon, de hatalmas lelkesedéssel álltam a kifutóra. Az a megtiszteltetés ért, hogy jövőre, 2026-ban, hazámat újra a “világ színpadán” képviselhetem majd Horvátországban.
– kezdte csillogó szemekkel Petra, aki elárulta azt is, hogy az elmúlt években rengeteg felkérés kapott, ám a munka és az élet másfelé sodorta, most azonban ismét elérkezettnek érezte a pillanatot.
Az elmúlt évek során rengeteget tanultam önmagamról, az alázatról, a kitartásról és arról, mit jelent igazán hinni valamiben. Ez a visszatérés nem csupán egy újabb verseny számomra, hanem egy személyes győzelem, egy álom újraéledése. Hálás vagyok mindenkinek, aki hitt és hisz bennem, támogat, és velem tart ezen az úton. A verseny nyáron lesz, így bőven van időm formába lendülni, hogy esélyem legyen a korona megszerzésére. Párom, Géczy Dávid filmrendező is mindenben támogat, legyen szó a felkészülésről, utazásról, versenyről
– tette hozzá.
A szépségkirálynő rajong a Házasság első látásra című TV2 műsorért
A párkereső-reality már régóta lázban tartja, az előző szériákat is követte, így ha teheti, a TV-képernyő előtt drukkol a szereplők boldogságáért. Örömmel látja, hogy az általa is jól ismert Zsolt és felesége Becca, milyen jó párost alkotnak. Reméli, hogy egymás mellett megtalálják a boldogságot. Mindemellett ugyanakkor szorít a bokszvilágbajnoknak, Miló Vikinek is, hogy a szakemberek segítségével végre megtalálja lelki békéjét, hogy nyitni tudjon a férfiak felé.
