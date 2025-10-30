október 30., csütörtök

Alfonz névnap

15°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Interjú

2 órája

Nagy titokról rántotta le a leplet Fejér sikeres modellje

Címkék#modell#Házasság első látásra#Szick Petra Dóra#Miló Viki#szépségkirálynő#TV2

Az alcsúti felmenőkkel bíró szépség nem rejtegeti örömét: 9 évvel ezelőtti győzelmi fotójával jelezte nagy dolog van készülőben. A bájos hölgy 30 évesen ismét nagyot dobbantana, ugyanis újabb szépségkirálynői koronára áhítozik. Hogy mit rejt ez pontosan és ennek mi köze van a Házasság első látásra műsorához, azt ő maga árulta el.

Feol.hu
Nagy titokról rántotta le a leplet Fejér sikeres modellje

Ezért tér vissza a kifutóra 10 év után a szépségkirálynő, és ez a véleménye Miló Vikiről!

Fotó: Interjúalany

Ahogy azt megszokhatták rajongói, Szick Petra Dóra szépségkirálynő előszeretettel villantja meg tökéletes alakját modellként, most azonban másra helyezte a fókuszt. Már lassan 10 éve annak, hogy 2016-ban világversenyt nyert Cipruson és most ismét elérkezettnek látta az időt, hogy szépségversenyen induljon. Erről és a Házasság első látásra szereplőiről is elmondta a véleményét.

Ezért tér vissza a kifutóra 10 év után a szépségkirálynő, és ez a véleménye Miló Vikiről! Elárulta azt is, kik a kedvencei a Házasság első látásra műsorban.
Lassan 10 éve lett szépségkirálynő Szick Petra Dóra, újra a koronáért küzdene.
Fotó: Miss & Mr. Grand Sea World

Hat évvel ezelőtt, 2019-ben Albániában, Durrës városában vettem részt utoljára nemzetközi szépségversenyen, fiatalon, de hatalmas lelkesedéssel álltam a kifutóra. Az a megtiszteltetés ért, hogy jövőre, 2026-ban, hazámat újra a “világ színpadán” képviselhetem majd Horvátországban.

 – kezdte csillogó szemekkel Petra, aki elárulta azt is, hogy az elmúlt években rengeteg felkérés kapott, ám a munka és az élet másfelé sodorta, most azonban ismét elérkezettnek érezte a pillanatot.

Az elmúlt évek során rengeteget tanultam önmagamról, az alázatról, a kitartásról és arról, mit jelent igazán hinni valamiben. Ez a visszatérés nem csupán egy újabb verseny számomra, hanem egy személyes győzelem, egy álom újraéledése. Hálás vagyok mindenkinek, aki hitt és hisz bennem, támogat, és velem tart ezen az úton. A verseny nyáron lesz, így bőven van időm formába lendülni, hogy esélyem legyen a korona megszerzésére. Párom, Géczy Dávid filmrendező is mindenben támogat, legyen szó a felkészülésről, utazásról, versenyről 

– tette hozzá.

Ezért tér vissza a kifutóra 10 év után a szépségkirálynő, és ez a véleménye Miló Vikiről! Elárulta azt is, kik a kedvencei a Házasság első látásra műsorban.
Becca és Zsolt a kedvenc páros a TV2 műsorából.
Fotó: TV2

A szépségkirálynő rajong a Házasság első látásra című TV2 műsorért

A párkereső-reality már régóta lázban tartja, az előző szériákat is követte,  így ha teheti, a TV-képernyő előtt drukkol a szereplők boldogságáért. Örömmel látja, hogy az általa is jól ismert Zsolt és felesége Becca, milyen jó párost alkotnak. Reméli, hogy egymás mellett megtalálják a boldogságot. Mindemellett ugyanakkor szorít a bokszvilágbajnoknak, Miló Vikinek is, hogy a szakemberek segítségével végre megtalálja lelki békéjét, hogy nyitni tudjon a férfiak felé.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu