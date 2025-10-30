Nagy titokról rántotta le a leplet Fejér sikeres modellje

Ahogy azt megszokhatták rajongói, Szick Petra Dóra szépségkirálynő előszeretettel villantja meg tökéletes alakját modellként, most azonban másra helyezte a fókuszt. Már lassan 10 éve annak, hogy 2016-ban világversenyt nyert Cipruson és most ismét elérkezettnek látta az időt, hogy szépségversenyen induljon. Erről és a Házasság első látásra szereplőiről is elmondta a véleményét.

Lassan 10 éve lett szépségkirálynő Szick Petra Dóra, újra a koronáért küzdene.

Fotó: Miss & Mr. Grand Sea World

Hat évvel ezelőtt, 2019-ben Albániában, Durrës városában vettem részt utoljára nemzetközi szépségversenyen, fiatalon, de hatalmas lelkesedéssel álltam a kifutóra. Az a megtiszteltetés ért, hogy jövőre, 2026-ban, hazámat újra a “világ színpadán” képviselhetem majd Horvátországban.

– kezdte csillogó szemekkel Petra, aki elárulta azt is, hogy az elmúlt években rengeteg felkérés kapott, ám a munka és az élet másfelé sodorta, most azonban ismét elérkezettnek érezte a pillanatot.

Az elmúlt évek során rengeteget tanultam önmagamról, az alázatról, a kitartásról és arról, mit jelent igazán hinni valamiben. Ez a visszatérés nem csupán egy újabb verseny számomra, hanem egy személyes győzelem, egy álom újraéledése. Hálás vagyok mindenkinek, aki hitt és hisz bennem, támogat, és velem tart ezen az úton. A verseny nyáron lesz, így bőven van időm formába lendülni, hogy esélyem legyen a korona megszerzésére. Párom, Géczy Dávid filmrendező is mindenben támogat, legyen szó a felkészülésről, utazásról, versenyről

– tette hozzá.

Becca és Zsolt a kedvenc páros a TV2 műsorából.

Fotó: TV2

A szépségkirálynő rajong a Házasság első látásra című TV2 műsorért

A párkereső-reality már régóta lázban tartja, az előző szériákat is követte, így ha teheti, a TV-képernyő előtt drukkol a szereplők boldogságáért. Örömmel látja, hogy az általa is jól ismert Zsolt és felesége Becca, milyen jó párost alkotnak. Reméli, hogy egymás mellett megtalálják a boldogságot. Mindemellett ugyanakkor szorít a bokszvilágbajnoknak, Miló Vikinek is, hogy a szakemberek segítségével végre megtalálja lelki békéjét, hogy nyitni tudjon a férfiak felé.