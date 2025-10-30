34 perce
SZÉP-kártya: hatalmas könnyítést jelentett be a kormány decembertől
Gulyás Gergely a csütörtök reggeli kormányinfón mindamellett, hogy bejelentette az árréstop bővítését, sokakat érintő változást is közölt. Fókuszban a Szép-kártya, ennek sokan fognak örülni.
Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón bejelentette, hogy a Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya) felhasználási köre ideiglenesen ismét bővül, és alkalmas lesz hideg élelmiszer vásárlására a boltokban.
SZÉP-kártya: decembertől él a kedvezményes időszak
A döntés értelmében a SZÉP Kártyáról 2025. december 1. és 2026. április 30. között, azaz egy öthónapos időtartam alatt lehet majd ismét vásárolni hideg élelmiszereket.
Erre használhatod a SZÉP-kártyát
- Évi 450 000 Ft keret béren kívüli juttatásként adható.
- Gyorsan, egyszerűen, díjmentesen igényelhető.
- Biztonságosan és díjmentesen használható több mint 24 000 elfogadóhelyen.
Bővül az árrésstop: 14 új termék kerül a listára
Elhangzott az is, hogy a kormány 2026. február 28-áig meghosszabbítja az árrésstopot az élelmiszerekre és a drogériai termékekre is. Gulyás Gergely erről azt mondta: 14 élelmiszertétellel egészítik ki az eddigi árrésstoppos termékeket: bébiételek, gyümölcsök, marhahúsok és májkrém is lesz a 14 új tétel között.