1 órája
Szent Vendel napját ünnepelték az óvodások
A fehérvárcsurgói Eszterlánc Óvoda mindig szem előtt tartja a hagyományos magyar szokások életbentartását. Most a pásztorok védőszentjének napját ünnepelte a három csoportos intézmény, így minden a bárányok és a farkasok körül forgott, sőt, még kútba esett juhot is mentettek a kisbojtárok.
Szent Vendel a pásztorok védőszentje és Vendel napjától Dömötörig tart a behajtás időszaka, vagyis amikor az év közben a legelőket járó, legelő birkák visszatérnek a hodályokba. Ezt a régi népi hagyományt elevenítették fel október 22-én a fehérvárcsurgói Eszterlánc Óvodában.
Igenis képesek a feladatra
– Minden kis bojtár egy bojtártánccal és az itató kutak kerülgetésével jut be a csoportszobákba, ahol számtalan feladat várja őket. A Katica csoportban jelenleg olyan állomások vannak, hogy meg tudják a gyerekek mutatni, hogy ők igenis képesek lesznek a behajtás feladatára, amit ma interaktív, játékos módon próbáljuk gyakorolni – mondta Wágner Tiborné, tagintézmény-vezető.
Mind a három csoportszobában más más foglalkozás járta körül vagy érintette Szent Vendel ünnepét, és amikor már mindenki végzett azzal a feladattal, ami az adott csoportszobában várta őket, akkor kolompszóra fordult egyet a kocka, és a csoportok szobákat cserélnek.
Kútba esett bárányokat mentettek
– Finommotorikai képességeket fejlesztünk az egyik állomáson, ahol morzsolt kukoricából kell formákat kirakni. A másik asztalnál azonosítani kell a gesztenyéket, és a hívó kép alapján meg kell határozni, hogy hány gesztenyének kell lennie a tojástartó első és második sorában. A következő helyszínen már iskolaelőkészítő jellegű feladat van, azonosítani kell a különböző bárányokat és mókust kell etetni. A mozgásos feladat sem marad ki, ezért az alagúton át kell hajtani a bárányt, és eközben a galéria tetejéről, a korláton, mint egy kútkáván áthajolva, ki kell menteni a mélybe zuhant és a kút fenekén rekedt bárányokat – mondta a vezető, aki a többi csoportszobát is bemutatta, ahol szintén finommotorika, számosság és azonosítás volt a feladat lényege.
A sült almát és sajtot is majszoló gyermekek akadályok kerülgetésével terelték a bárányokat az ólba, hogy a télen meg ne fázzanak. Emellett pattogatott kukoricát fújtak szívószállal, hogy a végeredménynek bárány formája legyen, de előkerült a bárányok legnagyobb ellensége, a farkas is, aki alaposan meg kellett dobálni.
Minden akolban nagy volt a munkazaj, hiszen az összes kisbojtár szüntelenül dolgozott. A fehérvárcsurgói Eszterlánc Óvodában még nem ért véget az év, vagyis az adventi elcsendesedésig még sok olyan programot szerveznek, amikkel életben tartják a hagyományos ünnepeket, tudtuk meg Wágner Tiborné, tagintézmény-vezetőtől.