Szent Vendel napját ünnepelték az óvodások

Szent Vendel a pásztorok védőszentje és Vendel napjától Dömötörig tart a behajtás időszaka, vagyis amikor az év közben a legelőket járó, legelő birkák visszatérnek a hodályokba. Ezt a régi népi hagyományt elevenítették fel október 22-én a fehérvárcsurgói Eszterlánc Óvodában.

Fotó: PJD

Igenis képesek a feladatra

– Minden kis bojtár egy bojtártánccal és az itató kutak kerülgetésével jut be a csoportszobákba, ahol számtalan feladat várja őket. A Katica csoportban jelenleg olyan állomások vannak, hogy meg tudják a gyerekek mutatni, hogy ők igenis képesek lesznek a behajtás feladatára, amit ma interaktív, játékos módon próbáljuk gyakorolni – mondta Wágner Tiborné, tagintézmény-vezető.

Mind a három csoportszobában más más foglalkozás járta körül vagy érintette Szent Vendel ünnepét, és amikor már mindenki végzett azzal a feladattal, ami az adott csoportszobában várta őket, akkor kolompszóra fordult egyet a kocka, és a csoportok szobákat cserélnek.

Fotó: PJD

Kútba esett bárányokat mentettek

– Finommotorikai képességeket fejlesztünk az egyik állomáson, ahol morzsolt kukoricából kell formákat kirakni. A másik asztalnál azonosítani kell a gesztenyéket, és a hívó kép alapján meg kell határozni, hogy hány gesztenyének kell lennie a tojástartó első és második sorában. A következő helyszínen már iskolaelőkészítő jellegű feladat van, azonosítani kell a különböző bárányokat és mókust kell etetni. A mozgásos feladat sem marad ki, ezért az alagúton át kell hajtani a bárányt, és eközben a galéria tetejéről, a korláton, mint egy kútkáván áthajolva, ki kell menteni a mélybe zuhant és a kút fenekén rekedt bárányokat – mondta a vezető, aki a többi csoportszobát is bemutatta, ahol szintén finommotorika, számosság és azonosítás volt a feladat lényege.

A sült almát és sajtot is majszoló gyermekek akadályok kerülgetésével terelték a bárányokat az ólba, hogy a télen meg ne fázzanak. Emellett pattogatott kukoricát fújtak szívószállal, hogy a végeredménynek bárány formája legyen, de előkerült a bárányok legnagyobb ellensége, a farkas is, aki alaposan meg kellett dobálni.