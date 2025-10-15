40 évvel ezelőtti fotókon a Szent Jupát (galéria)

Amikor a régi „szentjupátos” fényképeket nézem, eszembe jutnak azok készítői, bár nyilván nem emlékszem már pontosan, melyik fotó éppen kinek a munkája volt valamikor. De talán mindegy is már negyven év távlatából. Nándi és Józsi olyanok, amikor zavartan a fényképezőgép lencséjébe néznek, akár két kölyökgólya a fészek elhagyása előtt, a vitorlás pedig szinte nevetségesen apró alattuk. Innen szép nyerni, gondolhatták az esélytelenek nyugalmával, aztán a Szent Jupát történelmi útra indult a Gibraltári-szoros, majd a látóhatár felé. Hazatérésük pedig olyan emlék maradt mindannyiunk számára, amelynek pillanatai jó eséllyel ott vannak fényképészeinkkel most az örökkévalóságban, az égi szerkesztőségben is. Köszönjük a munkát, fiúk!

Forrás: FMH-archív

A Szent Jupát ezután hónapokon át várja többségében fiatal látogatóit a révfülöpi kikötőben. Amikor Fa Nándor felemelte fejét a bronzszínű hajó megviselt testéről és felhúzta a vitorlát, biztosan örült, hogy szól a zene és még egy jó ideig nem kell megszólalnia. Ott a parton lassan én is összeszedtem magam, ám ez nem volt könnyű, miután rájöttem, milyen kevesen maradtunk a „negyvenesek” közül. A Balaton túlpartja felé fordultam, figyeltem, ahogyan a szél réseket keres a felhők között, és arra gondoltam, milyen jó, hogy mi még itt vagyunk! Milyen jó, hogy megölelhettük egymást és éreztük az erőt a másik karjában! Még egy kicsit együtt vagyunk, aztán elindulunk mi is a nagy vízen át a többiek felé. Majd, de nem most.