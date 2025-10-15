október 15., szerda

Nagy meglepetés, régi képek a világkörüli útról

59 perce

40 évvel ezelőtti fotókon a Szent Jupát (galéria)

Címkék#Nándor#hajócsoda#vitorlás

A vármegye hírportálja a Fejér Megyei Hírlap archívumának segítségével, egy korabeli, ritkán látott fényképsorozat segítségével tiszteleg Fa Nándor és Gál József útja előtt. 40 évvel ezelőtt a két székesfehérvári sport- és (akkor még) fiatalember a magyarok közül elsőként, a legnehezebb útvonalon, 717 nap alatt megkerülték a Földet a Szent Jupáttal. A felvételek az indulás és az érkezés pillanatainak felidézésével foglalják keretbe a diadalt, amelynek során vált lehetségessé, amit korábban oly sokan lehetetlennek gondoltak.

Tihanyi Tamás

A Balaton zölden, fényesen ölelte körbe a kikötőben mozdulatlanságba kényszerített hajókat, közöttük a kötelekkel parthoz rögzített Szent Jupátot. Valahogy így, vagy nagyon hasonlóan láttuk a vitorlást negyven évvel ezelőtt Abbázia-Opatija kikötőjében, mielőtt elindult volna Fa Nándorral és Gál Józseffel a fedélzetén a Föld megkerülésével végződött utazásra. A jubileumra emlékező ünnepségen minap nem lehettek ott mindketten, csak Nándi lépett a fedélzetre, mert Józsi éppen – hol másutt? –, az Adrián hajózott.

Szent Jupát
Régi fotókon a Szent Jupát 
Forrás: FMH-archív     

A kikötőben sokan láttuk, ahogyan Nándor ráborult a kabinlejáró tetejére és szerintem csendben elsírta magát. Azért csak gondolom ezt, mert egyrészt szemüveget és baseball sapkát viselt, másrészt a saját szememet is elborította a könny. Mert rájuk gondoltam és a kalandjaikra, aztán miután életük önállóvá, másfelé fordult, tengerhez ragaszkodó évtizedeikre, de eszembe jutottak mindazok is, akik ezt a pillanatot már nem élhették át velünk itt és most a révfülöpi parton. Mert a negyven év irgalmatlanul megtizedelt minket. Miközben eljutottunk a rádióantennától a műholdig, a térképtől a hajszálpontos helymeghatározásig, a dióhéjnyi vitorlástól az űrtechnikával, jórészt már inkább a levegőben, és csak kevésbé a vízben száguldó hajócsodákig, szép lassan eltemettük a legtöbbjét azoknak, akikkel együtt néztük négy évtizede az indulásnál a Szent Jupát törékeny, távolodó alakját.

Szent Jupát 40 – Hírlap archívum

Fotók: FMH-archív

Amikor ők elmentek, majd két év múlva visszatértek, bebizonyították, hogy a lehetetlen is lehetségessé válik, ha alázatosan mindent megteszel érte. Ahogyan barátom, Szenczy Sándor lelkipásztor mondta gyakran: „Lépj ki a csónakból!” Nos, a bibliai hasonlat megértéséhez nem kell hívőnek lenni, de hit nélkül Nándor és Józsi sem jutottak volna sehová, hit nélkül nem élték volna túl a négy borulást. És nem feltétlenül kell vallásos, keresztény elköteleződésre gondolni, de arra biztosan, hogy hittek önmagukban, egymásban, abban, hogy ha eltávolodtak is a parttól, összeköti őket a hátrahagyottakkal a szeretet, a közös, gyönyörű anyanyelv, az, hogy ugyanarra a Himnuszra dobban a szívünk, ugyanazt a sorsot viselték őseink. Tudták, hogy nagyon várjuk őket vissza.

Amikor a régi „szentjupátos” fényképeket nézem, eszembe jutnak azok készítői, bár nyilván nem emlékszem már pontosan, melyik fotó éppen kinek a munkája volt valamikor. De talán mindegy is már negyven év távlatából. Nándi és Józsi olyanok, amikor zavartan a fényképezőgép lencséjébe néznek, akár két kölyökgólya a fészek elhagyása előtt, a vitorlás pedig szinte nevetségesen apró alattuk. Innen szép nyerni, gondolhatták az esélytelenek nyugalmával, aztán a Szent Jupát történelmi útra indult a Gibraltári-szoros, majd a látóhatár felé. Hazatérésük pedig olyan emlék maradt mindannyiunk számára, amelynek pillanatai jó eséllyel ott vannak fényképészeinkkel most az örökkévalóságban, az égi szerkesztőségben is. Köszönjük a munkát, fiúk!

Forrás: FMH-archív     

A Szent Jupát ezután hónapokon át várja többségében fiatal látogatóit a révfülöpi kikötőben. Amikor Fa Nándor felemelte fejét a bronzszínű hajó megviselt testéről és felhúzta a vitorlát, biztosan örült, hogy szól a zene és még egy jó ideig nem kell megszólalnia. Ott a parton lassan én is összeszedtem magam, ám ez nem volt könnyű, miután rájöttem, milyen kevesen maradtunk a „negyvenesek” közül. A Balaton túlpartja felé fordultam, figyeltem, ahogyan a szél réseket keres a felhők között, és arra gondoltam, milyen jó, hogy mi még itt vagyunk! Milyen jó, hogy megölelhettük egymást és éreztük az erőt a másik karjában! Még egy kicsit együtt vagyunk, aztán elindulunk mi is a nagy vízen át a többiek felé. Majd, de nem most.

 

