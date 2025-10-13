október 13., hétfő

Együtt lesz a két hajós, Fehérváron is köszöntik őket

53 perce

„Szent Jupát 40”: Még mindig nem késő, lehet pályázni!

Címkék#Gál József#Szent Jupát#rajzverseny#Fa Nándor

Rövidesen Székesfehérváron is köszöntik Fa Nándort és Gál Józsefet abból az alkalomból, hogy negyven éve kerülték meg vitorlásukkal, a Szent Jupáttal a Földet. Rövidesen sor kerül majd az alkalomra kiírt modellépítő és rajzverseny eredményhirdetésére, de addig még mindig maradt néhány nap, amíg lehet pályázni! Péntekig várják az alkotásokat.

Tihanyi Tamás

Egy évvel ezelőtt a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum a Mathias Corvinus Collegiummal együttműködve Révfülöpnél újra a Balaton vizére bocsátotta a legendás, mindössze 31 láb hosszú Szent Jupátot. Azt a túrahajót, amelyet Fa Nándor és Gál József – a balatonfüredi hajógyártól megvásárolt üres héjból – 1983 és 1985 között saját kezűleg építettek meg, majd amivel 717 nap alatt első magyarokként körbe vitorlázták a Földet. Hetvenezer kilométert hagytak maguk után a tizenöt négyzetméteres hajón, összesen 295 napot töltöttek vízen és közben négyszer is felborultak.

szent jupát
Szent Jupát 40: A Révfülöpi kikötőben már látható volt néhány alkotás
Forrás: feol.hu

A negyvenéves jubileum tiszteletére rendezvénysorozatot szerveztek. Azt megelőzően Fa Nándor iránymutatását követve rendbe tették a hajót, amely egész évben várja látogatóit, elsősorban azokat a fiatalokat, akik szeretnének tanulni és feltöltődni a történtekből, a két székesfehérvári hajós példájából. A programsorozat első alkalma szeptember végén volt, amikor – az 1985. szeptember 26-án megtörtént indulás évfordulója alkalmából – a révfülöpi Cholnoky Jenő Gyermek- és Ifjúsági Kikötőben egy megható, érzelmes találkozás során Fa Nándor ismét a Szent Jupát fedélzetére lépett és jelképesen felvonta a hajó vitorláját, majd kerekasztal beszélgetésen vett részt. Az eseményen jelentették be, hogy Nándor rövidesen az MCC hallgatóival részt vesz egy trans-Atlanti versenyen.

Ilyen és hasonló pályaművekkel tisztelegnek a Földet megkerülő utazás hősei előtt
Forrás: feol.hu

Gál József azonban nem lehetett ott a révfülöpi kikötőben, éppen vitorlázott valahol az Adrián. Ez azonban rövidesen másként lesz, október 20-án, hétfőn 18 órakor mindkettőjüket ott ünnepelhetjük majd a székesfehérvári Sportmúzeumban, a Csónakázó-tó partján.

Szipola Antal továbbra is alkotásra biztatja a gyerekeket
Forrás: feol.hu

– A jubileumi esztendőben ez lesz az első olyan esemény, ahol mindkét ünnepelt egyszerre lesz jelen! – mondta örömmel a FEOL-nak Szipola Antal, a Vital Club Sportegyesület vezetője. –  A találkozó előtt 16 órakor értékeljük a hajómodell építő és rajzversenyt, amelyre már eddig több mint harminc pályamű érkezett. A végső döntést a legjobbakról a két hajós, Fa Nándor és Gál József mondja majd ki. A modellek és rajzok egy része már látható volt Révfülöpön, az eredeti B-31-es hajó mellett, az MCC kikötőjében tartott ünnepségen, szeptember 30-án. Még mindig van néhány nap, én továbbra is alkotásra biztatom a gyerekeket!  

 

