Szent György Kórház üzemellenőrzési részlegének vezetője Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át

Büszkék vagyunk rád, Krista István! – kezdődik a Szent György Kórház Facebook oldalán olvasható bejegyzés.

Krista István Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át

Forrás: Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Facebook oldala

Nagy örömmel és büszkeséggel osztjuk meg, hogy Krista István, a Szent György Kórház üzemellenőrzési részlegének vezetője az Országos Polgárőr Szövetség elnökétől vehette át az Arany Érdemkereszt kitüntetést! – folytatódik a kitüntetést bejelentő poszt.

István fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy minden műszaki rendszer hibátlanul működjön. S, ha mégis probléma adna, István az első, aki segít – mindig hatékonyan, gyorsan és mosolyogva.

