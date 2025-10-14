október 14., kedd

Arany Érdemkereszt

21 perce

Szent György Kórház üzemellenőrzési részlegének vezetője Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át

Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Krista István, Országos Polgárőr Szövetség

A Magyar Arany Érdemkereszt egy magyar állami kitüntetés, amelyet a köztársasági elnök adományoz a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, illetve a haza érdekeinek és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló tevékenység elismerésére. Mutatjuk, ki kapta meg ezúttal a rangos kitüntetést.

Feol.hu
Szent György Kórház üzemellenőrzési részlegének vezetője Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át

Büszkék vagyunk rád, Krista István! – kezdődik a Szent György Kórház Facebook oldalán olvasható bejegyzés.

Krista István Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át
Forrás:   Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Facebook oldala

Nagy örömmel és büszkeséggel osztjuk meg, hogy Krista István, a Szent György Kórház üzemellenőrzési részlegének vezetője az Országos Polgárőr Szövetség elnökétől vehette át az Arany Érdemkereszt kitüntetést! – folytatódik a kitüntetést bejelentő poszt.
István fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy minden műszaki rendszer hibátlanul működjön. S, ha mégis probléma adna, István az első, aki segít – mindig hatékonyan, gyorsan és mosolyogva.
István karrierjéről és különleges hobbijáról pedig itt olvashat.

 

