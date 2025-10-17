Fontos változás jön szombaton a fehérvári kórházban

A Szent György Kórház közleménye szerint a II. számú Járóbeteg-Szakrendelő, valamint a Móri, Sárbogárdi és Enyingi Rendelőintézetek szombaton zárva tartanak. Egyetlen kivételként a Távirda utcai I. számú Járóbeteg-Szakambulancia Reumatológiai Szakrendelése fogadja majd a betegeket, kizárólag a korábban előjegyzett időpontok szerint.

Fontos tudnivalók a hétvégére: szünetel a járóbeteg-ellátás október 18-án a Szent György Kórház rendelőiben

Forrás: Feol archívum

A lakosság számára fontos tudnivaló, hogy az orvosi ügyeleti ellátás természetesen elérhető lesz:

A felnőtt orvosi ügyeletet az Országos Mentőszolgálat működteti, amely a nap 24 órájában biztosít ellátást. Az ügyelet a Szent György Kórház Sürgősségi Osztályának bejárata felől, a 2067-es rendelőben érhető el.

A gyermekorvosi ügyelet a Seregélyesi út 3. szám alatt várja a kicsiket 8 és 20 óra között.

Éjszaka a gyermekek sürgősségi ellátását a Szent György Kórház Gyermeksürgősségi Ambulanciája biztosítja.

A kórház arra kéri a lakosságot, hogy a szombati napon ennek megfelelően tervezzék vizsgálataikat, és szükség esetén az ügyeleti rend szerint vegyék igénybe az ellátást.