Ezzel kell számolni

2 órája

Fontos változás jön szombaton a fehérvári kórházban

Címkék#közlemény#Szent György Kórház#munkanap#vizsgálat

Bár a jövő hétvégén, október 18-án, szombaton a naptár szerint munkanapnak számít, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház felhívta a figyelmet arra, hogy a járóbeteg-ellátás ezen a napon szünetel.

Feol.hu

A Szent György Kórház közleménye szerint a II. számú Járóbeteg-Szakrendelő, valamint a Móri, Sárbogárdi és Enyingi Rendelőintézetek szombaton zárva tartanak. Egyetlen kivételként a Távirda utcai I. számú Járóbeteg-Szakambulancia Reumatológiai Szakrendelése fogadja majd a betegeket, kizárólag a korábban előjegyzett időpontok szerint.

szent györgy kórház
Fontos tudnivalók a hétvégére: szünetel a járóbeteg-ellátás október 18-án a Szent György Kórház rendelőiben
Forrás: Feol archívum

A lakosság számára fontos tudnivaló, hogy az orvosi ügyeleti ellátás természetesen elérhető lesz:

  • A felnőtt orvosi ügyeletet az Országos Mentőszolgálat működteti, amely a nap 24 órájában biztosít ellátást. Az ügyelet a Szent György Kórház Sürgősségi Osztályának bejárata felől, a 2067-es rendelőben érhető el.
  • A gyermekorvosi ügyelet a Seregélyesi út 3. szám alatt várja a kicsiket 8 és 20 óra között.
  • Éjszaka a gyermekek sürgősségi ellátását a Szent György Kórház Gyermeksürgősségi Ambulanciája biztosítja.

A kórház arra kéri a lakosságot, hogy a szombati napon ennek megfelelően tervezzék vizsgálataikat, és szükség esetén az ügyeleti rend szerint vegyék igénybe az ellátást.

