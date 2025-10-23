Több Fejér vármegyei szakrendelő is zárva tart – így juthatsz orvoshoz, ha baj van

A Szent György Kórház Távirda utcai I. és Hunyadi utcai II. számú járóbeteg-szakambulanciái, valamint a móri, sárbogárdi és enyingi szakrendelők sem fogadnak pácienseket.

A Szent György Kórház szakrendelőinek ajtajai zárva tartanak

Fotó: Fehér Gábor

A hosszú hétvégén a fogorvosi, felnőtt- és gyermekorvosi rendelés is szünetel.

Úton a Szent György Kórház felé

A felnőtt sürgős esetek ellátását az Országos Mentőszolgálat által működtetett orvosi ügyelet biztosítja, amely a Szent György Kórház Sürgősségi Osztályának bejárata felől közelíthető meg. A gyermekorvosi ügyelet a Seregélyesi úton, az éjszakai ellátás pedig a kórház Gyermeksürgősségi Ambulanciáján érhető el.