57 perce
Több Fejér vármegyei szakrendelő is zárva tart – így juthatsz orvoshoz, ha baj van
Mivel október 23-a csütörtökre esik, így a pénteki nap, október 24-e is munkaszüneti nap lesz. A Szent György Kórház ezeken a napokon zárva tartja szakrendelőit, ezért érdemes időben gondolkodni, hova mehetünk, ha baj van.
A Szent György Kórház Távirda utcai I. és Hunyadi utcai II. számú járóbeteg-szakambulanciái, valamint a móri, sárbogárdi és enyingi szakrendelők sem fogadnak pácienseket.
A hosszú hétvégén a fogorvosi, felnőtt- és gyermekorvosi rendelés is szünetel.
Úton a Szent György Kórház felé
A felnőtt sürgős esetek ellátását az Országos Mentőszolgálat által működtetett orvosi ügyelet biztosítja, amely a Szent György Kórház Sürgősségi Osztályának bejárata felől közelíthető meg. A gyermekorvosi ügyelet a Seregélyesi úton, az éjszakai ellátás pedig a kórház Gyermeksürgősségi Ambulanciáján érhető el.
Fontos figyelmeztetést adott ki a kórház