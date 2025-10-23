október 23., csütörtök

Hosszú hétvége

53 perce

Több Fejér vármegyei szakrendelő is zárva tart – így juthatsz orvoshoz, ha baj van

Mivel október 23-a csütörtökre esik, így a pénteki nap, október 24-e is munkaszüneti nap lesz. A Szent György Kórház ezeken a napokon zárva tartja szakrendelőit, ezért érdemes időben gondolkodni, hova mehetünk, ha baj van.

Feol.hu

A Szent György Kórház Távirda utcai I. és Hunyadi utcai II. számú járóbeteg-szakambulanciái, valamint a móri, sárbogárdi és enyingi szakrendelők sem fogadnak pácienseket. 

A Szent György Kórház szakrendelőinek ajtajai zárva tartanak
Fotó: Fehér Gábor

A hosszú hétvégén a fogorvosi, felnőtt- és gyermekorvosi rendelés is szünetel

Úton a Szent György Kórház felé

A felnőtt sürgős esetek ellátását az Országos Mentőszolgálat által működtetett orvosi ügyelet biztosítja, amely a Szent György Kórház Sürgősségi Osztályának bejárata felől közelíthető meg. A gyermekorvosi ügyelet a Seregélyesi úton, az éjszakai ellátás pedig a kórház Gyermeksürgősségi Ambulanciáján érhető el.

 

 

