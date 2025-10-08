október 8., szerda

Kíváncsi óvodások ismerkedtek az orvoslással a Szent György Kórházban

Címkék#tanulás#Szent György Kórház SKILL#látogatás#élmény#óvodás gyerekek

Az Árpád úti Óvoda kisgyermekei különleges élményben részesültek: ellátogattak a Szent György Kórház SKILL laborjába, ahol játékosan ismerkedtek meg a gyógyítás világával. A Szent György Kórház munkatársai interaktív bemutatókkal segítették őket abban, hogy megértsék, hogyan lehet másokon segíteni.

Feol.hu
Forrás: Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Facebook oldala

Óvodások látogattak el a Szent György Kórház SKILL laboratóriumába. Az Árpád úti Óvoda csoportja azért tett kirándulást a kórház gyakorló laborjában, hogy bepillantást nyerhessenek a gyógyítás világába. 

Forrás:   Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Facebook oldala

A Szent György Kórházban tett látogatás során az óvodások játékos formában ismerkedhettek meg az egészségügy világával. „A SKILL labor nemcsak a jövő orvosait és ápolóit segíti a tanulásban, hanem a legkisebbek számára is nagyszerű lehetőség, hogy korán megismerjék az egészséges életmód és a segítés fontosságát. Az élményalapú tanulásnak köszönhetően a gyerekek kíváncsisága és empátiája is fejlődik – hiszen játékosan tanulják meg, milyen jó érzés segíteni másokon”– számolt be a nem mindennapi látogatásról közösségi oldalán a Szent György Kórház.

Fotók: kórház/Facebook

 

 

