Kíváncsi óvodások ismerkedtek az orvoslással a Szent György Kórházban
Az Árpád úti Óvoda kisgyermekei különleges élményben részesültek: ellátogattak a Szent György Kórház SKILL laborjába, ahol játékosan ismerkedtek meg a gyógyítás világával. A Szent György Kórház munkatársai interaktív bemutatókkal segítették őket abban, hogy megértsék, hogyan lehet másokon segíteni.
Óvodások látogattak el a Szent György Kórház SKILL laboratóriumába. Az Árpád úti Óvoda csoportja azért tett kirándulást a kórház gyakorló laborjában, hogy bepillantást nyerhessenek a gyógyítás világába.
Óvodások látogatása a Szent György Kórházban
A Szent György Kórházban tett látogatás során az óvodások játékos formában ismerkedhettek meg az egészségügy világával. „A SKILL labor nemcsak a jövő orvosait és ápolóit segíti a tanulásban, hanem a legkisebbek számára is nagyszerű lehetőség, hogy korán megismerjék az egészséges életmód és a segítés fontosságát. Az élményalapú tanulásnak köszönhetően a gyerekek kíváncsisága és empátiája is fejlődik – hiszen játékosan tanulják meg, milyen jó érzés segíteni másokon”– számolt be a nem mindennapi látogatásról közösségi oldalán a Szent György Kórház.
