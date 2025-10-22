október 22., szerda

Előd névnap

18°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az eddigiektől eltérő "menetrend"

1 órája

Változás: most ne a megszokott időpontban indulj a kórházba

Címkék#közlemény#Szent György Kórház#menetrend

Most, október végén ideiglenesen változik a beteglátogatás rendje. A Szent György Kórház egyes osztályain egységesen a 15.30 és 17.00 óra közötti időintervallumban várják a látogatókat. Mutatjuk, pontosan mikor!

Feol.hu

A Szent György Kórház a látogatás rendjéről szóló tájékoztatójában arra felhívja a figyelmet, hogy egy beteghez naponta legfeljebb két látogató mehet, személyenként maximum 30, vagy egy látogató 60 perc időtartamban. A 10 év alatti gyermekek csak külön engedéllyel látogathatnak beteget. A megadott időszakon kívül látogatni tilos, kivéve, ha a súlyos állapotú beteghez az osztályvezető főorvos írásos engedélyt ad. Az eltérő látogatási kérelmeket előzetesen, írásban kell benyújtani.

Fontos változás a Szent György Kórházban
Fontos változás a Szent György Kórházban
Fotó: Fehér Gábor

A Szent György Kórház látogatási rendje

Mivel október 23-a, csütörtök munkaszüneti nap, ezért ezen a napon a pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokra vonatkozó "menetrend" lesz érvényben. Eszerint a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályon, valamint a Szeptikus részlegen és az Infektológiai Osztályon egyaránt 14 és 15 óra között lehet beteget látogatni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu