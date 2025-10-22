Változás: most ne a megszokott időpontban indulj a kórházba

A Szent György Kórház a látogatás rendjéről szóló tájékoztatójában arra felhívja a figyelmet, hogy egy beteghez naponta legfeljebb két látogató mehet, személyenként maximum 30, vagy egy látogató 60 perc időtartamban. A 10 év alatti gyermekek csak külön engedéllyel látogathatnak beteget. A megadott időszakon kívül látogatni tilos, kivéve, ha a súlyos állapotú beteghez az osztályvezető főorvos írásos engedélyt ad. Az eltérő látogatási kérelmeket előzetesen, írásban kell benyújtani.

Fontos változás a Szent György Kórházban

Fotó: Fehér Gábor

A Szent György Kórház látogatási rendje

Mivel október 23-a, csütörtök munkaszüneti nap, ezért ezen a napon a pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokra vonatkozó "menetrend" lesz érvényben. Eszerint a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályon, valamint a Szeptikus részlegen és az Infektológiai Osztályon egyaránt 14 és 15 óra között lehet beteget látogatni.